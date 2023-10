Davante Adams surpreende os fãs dos Raiders, parece frustrado pela falta de alvos, apesar das vitórias

Cgalinha Davante Adams deixou o Green Bay Packers para o Invasores de Las Vegasseu sonho era ganhar jogos de futebol com seu quarterback universitário, Derek Carr. Eles não venceram muito na primeira temporada e Carr ficou no banco nos dois últimos jogos da temporada. Adams teve sua melhor temporada estatística mas Carr acabou partindo para o Santos de Nova Orleans no fim do ano.

Até agora, em 2023, os Raiders começaram melhor com o novo quarterback Jimmy Garoppolo. A equipe tem venceu dois jogos consecutivos para chegar a 3-3. No entanto, eles fizeram isso com Adams desempenhando um papel menor do que ele está acostumado: ele nove alvos totais nas últimas duas semanas e apenas seis recepções para 74 jardas.

A falta de aparência e produção começou a incomodar Adams, ao que parece. Na quarta-feira, ao falar com repórteres, ele se aprofundou no problemas em pegar a bola para ele e fez um comentário que surpreendeu muitos fãs: “Quando você é um jogador como eu, mentalmente, meu referencial não são vitórias e derrotas, é a grandeza“.

Davante Adams expressa frustração com falta de metasVic Tafur/Twitter

Muitos consideraram os comentários de Adams egoístas e beirando “divã“comportamento. Não é a primeira vez que um wide receiver de elite é chamado dessa palavra. É bastante comum que wideouts exigir mais metas. É assim que eles são conectados como concorrentes.

Os comentários chegam em um momento estranho, considerando que os Raiders acabaram de vencer dois jogos consecutivos, mas não têm exatamente iluminado o placar. Eles marcaram 17 pontos contra o Green Bay Packers e 21 contra o New England Patriotsvencendo os dois jogos por quatro pontos.

Eles são os nono pior time em termos de total de jardas por jogo. O jogo de corrida deles tem sido especialmente terrível, classificando segundo pior da liga. Com o jogo de chão em dificuldades, os Raiders precisarão confiar ainda mais no jogo de passes.

Isso deveria significar mais alvos para Adams, mas Garoppolo desenvolveu química instantânea com contratação de agente livre Jacob Meyers. Meyers tem sido fantástico, ultrapassando 61 jardas em todos os jogos ele jogou com o quarterback enquanto pegando quatro touchdowns. Já faz um tempo que Adams não teve que enfrentar um ótimo segundo receptor para alvos, mas talvez ele precise se acostumar com isso. Há espaço para ambos reunir muitos alvosno entanto.