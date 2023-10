Dave Roberts, dos Dodgers, fala sobre as chances de aposentadoria de Clayton Kershaw

O técnico dos Dodgers, Dave Roberts, deu uma resposta direta aos rumores da aposentadoria de Clayton Kershaw após a temporada de 2023 da MLB. Enquanto os Dodgers se dirigem para os playoffs, eles também pretendem alcançar a 100ª vitória.

Dave Roberts não tem em mente a aposentadoria de Clayton Kershaw

Roberts falou com a imprensa “Com Clayton, quando você é tão bom quanto ele tem sido há tanto tempo, há uma certa fanfarra que vem com isso. Não é quem ele é, ele é apenas uma pessoa muito humilde. Então eu penso sobre isso. Acho que há um tom de que este poderia ser seu último jogo na temporada regular com o Desquisitos.”

Os Dodgers estão atualmente enfrentando uma situação difícil no elenco de arremessadores depois de Urias, que estava planejado para levar o time a um Campeonato da World Series junto com Clayton KershaNo entanto, o arremessador mexicano foi dispensado do time após acusações de violência doméstica.

Roberts também mencionou “Não faz sentido (falar sobre aposentadoria)… Acho que é assim que Clayton gostaria. Acho que agora estamos apenas focados exclusivamente na pós-temporada”, Robert também mencionou como Kershaw teve uma ótima aparição no sábado, quando permitiu apenas uma corrida e rebateu três rebatedores em três entradas.

Ao falar sobre a aposentadoria, Roberts mencionou que nada foi confirmado depois que lhe perguntaram se o jogo de sábado era o último jogo de Kershaw na temporada regular: “Não sei, Então não deixo minha mente ir muito longe nisso. Mas você sabe, quando isso acontece, o que é inevitável, nós lhe daremos o que lhe é devido. Mas não acho que seja isso que Clayton quer.”

Los Angles Dodgers estão agora nos playoffs da MLB

O Dodgers não sei quem eles enfrentarão na primeira rodada dos playoffs, que acontecerá no sábado, 7 de outubro. Eles ainda têm um jogo pela frente contra o Gigantes de São Francisco.