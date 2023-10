‘Dave’ Star GaTa preso por violência doméstica

8h54 horário do Pacífico – GaTa advogado Shawn Holley disse ao TMZ: “Todo o incidente entre as partes está em vídeo, que estou fornecendo às autoridades. O vídeo demonstra claramente que o Sr. Ganter não fez nada de errado e, em vez disso, tentou acalmar a situação.”

Fontes policiais nos disseram que os delegados do xerife responderam a um relato de um incidente de DV em Santa Clarita, CA, no último domingo – os policiais foram informados de que ocorreu uma discussão física entre duas partes. Os detalhes não são claros… mas sabemos que terminou com a prisão de GaTa.