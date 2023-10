David Beckham critica a esposa Victoria por alegar que ela cresceu na ‘classe trabalhadora’

O casal se envolveu durante as filmagens da série da Netflix, “Beckham”, que estreou na quarta-feira – durante uma entrevista com o membro das Spice Girls, Victoria falou sobre sua família trabalhadora… alegando que ela caiu na “classe trabalhadora”. categoria.

Parece que Victoria tentou se esquivar do Q, mas David continuou pressionando – e ela finalmente admite que seu pai a levou em um Rolls-Royce. O pessoal online também tem aplaudido David por manter as reivindicações de Victoria sob controle.

Os fãs de David sabem que sua minissérie em 4 partes segue sua ascensão ao topo de sua fama no futebol internacional… bem como seu relacionamento no final dos anos 90 e até mesmo o suposto caso de David em 2003.

O clã Beckham saiu para a estreia do programa em Londres na terça-feira… com o produto final chegando três anos depois de David ter fechado um acordo de US$ 20 milhões com a Netflix.