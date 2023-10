David Beckham e Victoria brilham na estreia do documentário Netflix: Quais amigos próximos os acompanharam?

David e Victoria Beckham celebraram a estreia do Documentário da Netflix intitulado ‘Beckham’ com um evento repleto de estrelas em Londres.

A família Beckham, incluindo os filhos Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, bem como a esposa de Brooklyn Nicola Peltz Beckham e a namorada de Romeu Mia Regan, acabou em apoio. O evento aconteceu no Curzon Mayfair, onde percorreram o tapete vermelho.

Quais amigos próximos os acompanharam?

Convidados famosos na estreia e pós-festa incluídos James Cordenque recentemente voltou para o Reino Unido, e o comediante Jack Whitehallque compareceu com seu companheiro, Roxy Horner, apenas um mês depois de se tornarem pais. O Twenty Two serviu de local para as comemorações pós-estreia.

Participantes notáveis ​​também incluíram o editor da Vogue dos EUA Anna Wintouro melhor amigo de David David Gardnere namorada modelo da Victoria’s Secret Jéssica Clarke. Meninas das especiarias Emma Bunton e Geri HornerA filha de Bluebell, estava presente, junto com o apresentador de esportes da BBC Alex Scott e Jacqui Ainsleyesposa do cineasta Guy Ritchie.

A série de quatro partes, ‘Beckham’, investiga a vida e a carreira de David, explorando os desafios que ele enfrentou durante sua ascensão à fama, especialmente durante o final da década de 1990, quando sua carreira no futebol inglês vacilou brevemente. O documentário estará disponível para visualização no dia 4 de outubro.