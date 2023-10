David Njoku revela como aconteceu o acidente que queimou seu rosto: Acabei explodindo

Asão as queimaduras graves em David Njokuo rosto e as mãos continuam a cicatrizar, ClevelandO tight end parece afortunado. Ele sabe que as coisas poderiam ser muito piores.

“Ainda estou respirando”, disse ele. “Ainda tenho minha visão e tudo mais, me sinto mentalmente ótimo.”

Njoku falou na sexta-feira pela primeira vez desde que sofreu queimaduras em um acidente em casa em 29 de setembro, dois dias antes do jogo dos Browns contra o Baltimore. Apesar das lesões graves e das dores extremas, Njoku jogou e teve seis recepções, o recorde do time.

Njoku, de 27 anos, relutou em oferecer detalhes sobre o incidente.

“Foi um acidente de fogueira”, disse ele. “Tentando relaxar um pouco na sexta-feira, acabei explodindo quando acendi. Então, sim, isso acontece.”

Njoku disse que seus olhos estavam abertos quando foi atingido pela bola de fogo.

“Então eu vi tudo e realmente deveria ter ficado cego”, disse ele, sentado em frente ao seu armário. “Então, felizmente não estou.”

Njoku disse que tudo aconteceu tão rápido que era quase impossível para ele processar as coisas.

“Surpreendentemente, não estou tentando parecer uma aberração, mas foi meio apressado”, disse ele. “Como aquela onda de adrenalina. Foi legal, mas obviamente temos que ser mais espertos e estou feliz que nada drástico tenha acontecido.”

Njoku postou fotos de seus ferimentos no Instagram, esperando que sua recuperação pudesse ajudar outras pessoas

“Tenho recebido muitas mensagens de outras vítimas de queimaduras e de enfermeiras que sofreram vítimas de queimaduras, e elas me contaram como todo mundo se sente envergonhado de mostrar o que quer que seja”, disse ele. “Então, eu queria apenas me expor e me mostrar para que todos se sentissem um pouco melhor consigo mesmos. No final do dia, as coisas curam.”

A capacidade de Njoku de tolerar a dor e jogar impressionou seus companheiros.

“Diz muito sobre ele”, disse o wide receiver Amari Cooper. “Mostrou muita resistência da parte dele, 100%. Há muitos jogadores que definitivamente não teriam jogado se isso acontecesse com eles menos de 48 horas antes do jogo e por um bom motivo.

“Fiquei surpreso quando ele também jogou. Mas isso diz muito sobre sua resistência.”

Njoku parecia nunca ter pensado em não jogar.

Ele chegou ao Cleveland Browns Stadium para o jogo contra os Ravens usando uma máscara para esconder seus ferimentos e depois usou uma máscara durante o aquecimento. Njoku, escolhido no primeiro turno do draft de 2017 em Miami, saiu sem falar com os repórteres depois.

Embora tenha perdido três treinos nesta semana, ele esteve em campo na sexta-feira e pretende jogar no domingo contra o San Francisco 49ers.

“A meu ver, toda a dor e sofrimento dos treinos fora da temporada são muito piores do que tudo isso”, disse ele. “Nós realmente nos esforçamos muito para nos esforçarmos para sermos excelentes. Portanto, uma pequena queimadura não vai me impedir.”