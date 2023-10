David Ortiz lamenta a morte de Tim Wakefield, ‘Ele é como minha família’

TMZSports. com

Davi Ortiz ainda está de luto pela morte de Tim Wakefield … andaimes TMZ Esportes esta semana, seu ex-companheiro de equipe do Red Sox era um “cara legal, cara”.

Ortiz se abriu conosco sobre Wakefield por alguns momentos enquanto estava em Los Angeles… poucos dias depois do ex-arremessador estrela de Boston morreu de câncer no cérebro.

Big Papi disse que o knuckleballer era sincero “como minha família, cara”… e você pode ver no clipe, ele obviamente ainda está com dor por causa do falecimento.