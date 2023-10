DB Diagnósticos CONTRATA nos estados de PR, MG, GO e RJ

A DB Diagnósticos, empresa que é reconhecida em todo o território nacional pela qualidade dos serviços prestados, dispondo dos principais selos de qualidade na área laboratorial, está com ótimas vagas abertas no mercado. Dito isso, antes de falar com mais detalhes, veja quais são as oportunidades:

Analista da Qualidade – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Analista de Laboratório – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Laboratório – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Laboratório – Contagem – MG – Efetivo;

Assistente Técnico de Laboratório – Rio de Janeiro – RJ- Efetivo;

Gerente de Produto – Digital – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Líder de Laboratório – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a DB Diagnósticos

Sobre a DB Diagnósticos, é importante destacar que, sempre pronto para atender à demanda do seu laboratório, a DB conta com uma estrutura ampla e moderna, com capacidade para realizar 20 milhões de exames por mês.

Por meio de um planejamento estratégico focado na necessidade do cliente, mais de mil cidades brasileiras são atendidas com veículos adaptados para a coleta das amostras, que chegam a unidade em até 24 horas, além disso dispõe de unidades regionais distribuídas por todo o Brasil.

Em todo o Brasil, a DB Diagnósticos conta com mais de 40 unidades regionais de apoio, prontas para atender a todas as demandas dos clientes, não importando onde eles estejam. Para oferecer diagnósticos cada vez mais precisos e entregar resultados com uma agilidade incomparável.

Além disso, três unidades especializadas proporcionam um atendimento diferenciado nas áreas de diagnóstico molecular, patológico e toxicológico.

Como efetivar a sua inscrição?



Como você já pôde ver a lista de cargos da DB Diagnósticos, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar, sem segredos!

