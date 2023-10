Dê ADEUS a conta de luz ALTA

Muitas pessoas estão cientes de que a conta de luz, bem como a da água, é um dos pagamentos mensais que mais afeta o orçamento. Por conseguinte, qualquer diminuição no montante é altamente vantajosa.

Nesse sentido, é preciso conhecer a possibilidade de pagar a conta de luz com um desconto considerável. A fim de garantir esta excelente oportunidade de poupar alguns reais, veja os detalhes mais abaixo.

Benefícios de ter o desconto na conta de luz

Em primeiro lugar, economizar na fatura de eletricidade não só reduz os encargos para os consumidores, mas também acarreta uma série de benefícios notáveis. A adoção de práticas eficazes no consumo de energia não só resulta em economias diretas, mas também contribui para a diminuição do impacto ambiental e a promoção da sustentabilidade a longo prazo.

Desta forma, a poupança possibilita uma alocação mais eficiente dos recursos, permitindo que as famílias tenham maior margem para investir em outras áreas essenciais. Além disso, a diminuição do consumo energético fomenta a utilização responsável dos recursos naturais, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a mitigação das alterações climáticas.

No conjunto, a economia de energia decorrente de práticas mais conscientes no consumo contribui para a segurança energética do país, reduzindo a procura de recursos energéticos e minimizando a necessidade de investimentos suplementares na infraestrutura energética. Adicionalmente, a redução na conta de luz contribui para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa, contribuindo para um futuro mais sustentável.

Assim sendo, os benefícios de economizar na fatura de eletricidade estendem-se para além das poupanças financeiras imediatas. Tem-se um impacto positivo na vida das pessoas, na saúde do planeta e na segurança energética a longo prazo. Apesar disso, existe um método para poupar sem reduzir o consumo energético, graças a uma medida recentemente introduzida.

Boleto de energia com descontão no Tocantins

Essa condição beneficia os residentes do estado de Tocantins, que terão a oportunidade de liquidar suas dívidas com um desconto de até 75%. A razão para isso é a Energisa, a empresa que fornece eletricidade no estado e que aderiu ao programa Desenrola Brasil do Governo Federal.



Nesse sentido, os cidadãos que recebem até 2 salários mínimos ou estão inscritos no Cadastro Único têm direito a essa renegociação. É possível dividir a dívida em 60 parcelas, com juros mensais de 1,99%.

Um pouco sobre a Energisa

A Energisa, uma organização dedicada à distribuição de eletricidade, está presente em 18 estados do Brasil. Seu alcance se estende a mais de 12 milhões de consumidores, contribuindo com 10% do suprimento elétrico do país.

Sua origem remonta a 1940, quando resultou da fusão de diversas empresas de energia localizadas no interior do Brasil. Desde então, a empresa experimentou crescimento constante e hoje figura entre as maiores distribuidoras de eletricidade do território brasileiro.

A Energisa é uma empresa de caráter privado, com ações disponíveis na bolsa de valores. O grupo francês Engie a controla e detém também outras empresas do setor energético no Brasil. Seu objetivo fundamental é garantir que a eletricidade de alta qualidade esteja acessível a todos os cidadãos brasileiros. Para alcançar isso, a organização investe consideravelmente em inovação e tecnologia, buscando aprimorar a excelência e eficiência de seus serviços.

A sustentabilidade é uma pedra angular de sua atuação, com a Energisa direcionando recursos para iniciativas de energia limpa e eficiência energética. Esses esforços visam reduzir o impacto ambiental da empresa e promover práticas mais amigáveis ao meio ambiente.

Critérios para obter o desconto

Existem outros critérios essenciais para se qualificar para este desconto, tais como:

Ter dívidas pendentes negativadas até 31 de dezembro de 2022, que permaneceram ativas até 28 de junho de 2023;

A data de vencimento deve ser a partir de 01/01/19;

O valor da negativação deve ser igual ou inferior a 5 mil reais.

Neste tipo de financiamento, as prestações podem ser pagas por débito em conta-corrente, boleto ou através do PIX. É importante notar que, se optar por pagar à vista, o devedor deve efetuar o pagamento dentro da plataforma.