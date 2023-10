De lenda da NFL a ícone do cinema, como o falecido Dick Butkus prosperou em Hollywood

Dick Butkus, o lendário linebacker do Chicago Bears, é sem dúvida um dos maiores jogadores de futebol da história da NFL.

Com um Hall da Fama carreira e uma reputação como um dos defensores mais temíveis do campo de futebol, Butkus deixou uma marca indelével no esporte.

No entanto, o que muitos talvez não saibam é que suas conquistas vão além do campo de futebol e chegam ao mundo da atuação.

Depois de nove anos de carreira como jogador no Chicago Bears, 1965 para 1973, Butkus fez a transição para a atuação, deixando um legado duradouro tanto no esporte quanto no entretenimento.

Butkus começou a atuar em 1970

Butkus A carreira de ator teve seus desafios.

Em um 1998 entrevista com o Tribuna de Chicagoele revelou que sentiu a pressão para se destacar na atuação porque as pessoas poderiam rejeitá-lo como “apenas um jogador de futebol.” No entanto, ele abraçou este novo desafio com determinação.

“Eu estava preocupado em cometer um erro, porque as pessoas diriam: ‘Ele é apenas um jogador de futebol’, então fui mais duro comigo mesmo para fazer a coisa certa.” Butkus afirmou.

Um de seus primeiros papéis notáveis ​​​​foi no célebre filme de TV “Canção de Brian” em 1970.

No filme, Butkus se retratou ao lado de estrelas como James Caan e Billy Dee Williams.

“Canção de Brian” contou a emocionante história de Ursos correndo de volta Brian PiccoloQuem faleceu tragicamente de Câncer na tenra idade de 26.

Butkus continuou a fazer progressos no mundo da atuação, assumindo vários papéis em filmes e programas de televisão.

Notavelmente, ele apareceu em comédias como “Mãe, jarros e velocidade” (1976), “Rindo” (1983), e “Johnny Perigosamente” (1984).

Em “Gremlins 2: O Novo Lote,” ele compartilhou a tela com o ex NFL se destacarem Bubba Smith.

Ele também jogou sozinho no 1991 drama do crime “O Último Escoteiro” e a 2001 comédia “Piquenique do Ursinho de Pelúcia.”

Um dos momentos mais memoráveis Butkus carreira de ator foi seu papel no 1991 comédia “Rugosidade necessária,” onde ele se juntou a um time de futebol da prisão ao lado de outros Estrelas da NFL como Earl Campbell, Jim Kelly, Jerry Arroz, Tony Dorsett, Ed “Too Tall” Jones, e Herschel Walker.

Além disso, ele atuou como treinador no 1999 drama “Um Domingo Qualquer” ao lado Hollywood grandes nomes como Al Pacino, Dennis Quaid, e CAmerson Diazbem como companheiro Hall da Fama Jim Brown e Lawrence Taylor.

Butkus brilhou na telinha

Butkus as contribuições para a televisão foram igualmente impressionantes. Ele fez sua estreia na televisão em 1974aparecendo em papéis menores em programas como “Emergência!” e “McMillan e esposa.” No entanto, ele rapidamente ganhou papéis recorrentes em séries como “História policial” e “Joe Forrester.”

Um de seus mais proeminentes papéis na televisão estava no NBC comédia “Tempo de espera,” onde ele interpretou o treinador de basquete do ensino médio Mike Katowinski.

Ele também teve papéis estendidos em “Meus dois pais”, “Meio Nelson”, e “Trovão Azul.”

Além de sua carreira de ator, Butkus era um rosto familiar em comerciais.

Notavelmente, ele apareceu ao lado Bubba Smith em uma série de Anúncios Miller Lite no final década de 1970 e cedo década de 1980.

Falando sobre sua experiência trabalhando neste projeto com o Tribuna de Chicago em 1998, Butkis contou como esses comerciais de comédia permitiu-lhe aprimorar suas habilidades de atuação e entreter o público: “Aprendi com os comerciais da Miller Lite: ‘Quem se importa se você errar a linha?’ Não importa se você faz isso em uma tomada ou em 100 tomadas, se eu puder fazer melhor a cada vez.”

“O resultado final é o que as pessoas veem. Trabalhando com Bubba (Smith), consegui adicionar coisas com gestos faciais e outras coisas… eu poderia brincar com ele e acrescentar algo. Não importava se eu risse, ” Butkus contínuo.

Um de seus comerciais mais icônicos foi o Anúncio do Super Bowl de 1970 para Prestoneum empresa de anticongelante, onde ele entregou o slogan memorável: “Porque tapar buracos é problema meu.”

Butkus também emprestou seu talento para comerciais de diversos produtos, desde Ferramentas de eco para um Grelhador Qwik-Cook que usavam jornal como combustível.

Dick Butkus provou que seus talentos se estendiam muito além do campo de futebol e que ele poderia se destacar no mundo da entretenimento deixando um legado duradouro em ambos Esportes e atuando.