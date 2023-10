De’Aaron Fox afastado dos gramados devido a uma lesão no tornozelo: relatórios revelam quanto tempo ele perderá

EUuma reviravolta dramática durante um jogo acirrado contra o Lakerso Reis de Sacramento‘jogador estrela, De’Aaron Fox, sofreu uma lesão no tornozelo. Um passo em falso no Lakers Gabe Vicente pé fez com que Fox girasse o tornozelo de uma forma que fez muitos acreditarem que sua noite na quadra havia acabado. Contra todas as probabilidades, Raposa demonstrou resiliência excepcional ao retornar ao jogo e marcar 13 pontos adicionais. Esta contribuição crucial desempenhou um papel significativo na vitória dos Kings sobre o Lakers em um final tenso na prorrogação.

Enquanto RaposaO heroísmo de foi impressionante, a realidade pós-jogo ficou clara quando seu tornozelo começou a inchar, sugerindo a possibilidade de ele perder os próximos jogos. Apesar do Reis de Sacramento não confirmando oficialmente a extensão da RaposaApós a lesão, há relatos generalizados apontando para uma entorse de tornozelo “moderada”. Tal lesão pode ser ambígua em termos de tempo de recuperação, mas as primeiras indicações de fontes como Sean Cunningham, da KTXL, sugerem que a Fox poderá ficar fora por aproximadamente uma semana. Dada a natureza das lesões no tornozelo, não seria surpreendente se o período de recuperação se estendesse além das projeções iniciais.

Como a ausência de Fox afetará os Kings?

A possível ausência de Raposaum All-Star que tem tido um desempenho fenomenal nesta temporada, é motivo de preocupação para o Reis. Em apenas três jogos, Fox ostentou uma média de 31,3 pontos e seis assistências, com uma média notável de arremessos de 3 pontos, o melhor da carreira, de 37,5%. Sua influência foi fundamental na Reis‘ prometendo início de temporada por 2 a 1.

No entanto, uma análise mais profunda revela uma estatística mais preocupante para o Reis. Quando Raposa não está em quadra, o time foi superado por impressionantes 11,9 pontos a cada 100 posses de bola. Embora seja o início da temporada e tais números devam ser considerados com cautela devido ao pequeno tamanho da amostra, é evidente que Raposaa presença de é fundamental. Enquanto todos os olhos estarão voltados para o backup David Mitchell e como ele se integra ao time titular, o Reis inegavelmente enfrentará desafios para manter seu ímpeto sem seu craque.

À medida que a temporada avança, o verdadeiro impacto da Raposaa ausência se tornará evidente. Por enquanto, torcedores e companheiros aguardarão ansiosamente atualizações sobre sua recuperação e um rápido retorno às quadras.