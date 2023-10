Deebo Samuel grita com Micah Parsons: “Acho que você não quer nos ver de novo”

Sdomingo Noite Futebol terminou em constrangimento para o Dallas Cowboys. Eles chegaram prontos para se testar contra o invicto São Francisco 49ersmas saiu com um Perda de 42-10 e um gosto amargo na boca.

Apesar da explosão, estrela do pass-rusher dos Cowboys Micah Parsons não faltou confiança. Em resposta ao tight end do Niners George Kittle vestindo um “Foda-se Dallas“camisa pós-jogo, Parsons disse”Ria agora, chore depois“, garantindo que os Cowboys se vingariam caso se enfrentassem nos playoffs.

Deebo Samuel responde a Micah Parsons

Claro, os 49ers souberam do comentário de Parsons, com o wide receiver Deebo Samuel sendo mostrado o clipe no Up & Adams Show na manhã de terça-feira. Samuel mencionou que “já era pessoal” e uma revanche pode ser ainda mais feio para os Cowboys.

Essa rivalidade NFC não dá sinais de ficar mais amigável. Os Cowboys podem ter um problema, mas os 49ers os venceram em cada um dos últimos três confrontoscom duas dessas vitórias chegando nos playoffs. Adicione uma enorme perda no horário nobre e São Francisco pode reivindicar a propriedade da rivalidade no momento.

Apesar de algumas vitórias massivas nesta temporada, os Cowboys tropeçaram em uma equipe carente de talentos Cardeais do Arizona time e falhou em seu teste mais difícil contra o 49ers. Com jogos contra o Carregadores de Los Angeles, Rams de Los Angeles e Filadélfia Eagles chegando, esta pode ser a primeira vez nesta temporada que vemos como os Cowboys responder à adversidade real.

Os 49ers, por sua vez, estão com 5 a 0 e parece improvável que vacilem tão cedo. Quatro de suas cinco vitórias foram resolvidas por 18 pontos ou mais. Eles se parecem com Favoritos do Super Bowl conforme avançamos para a semana 6.