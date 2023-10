Deebo Samuel se machucou cedo contra os Browns, envolvido em briga antes do jogo

TO San Francisco 49ers enfrentou um revés precoce em seu confronto contra o Cleveland Browns, com o astro wide receiver Deebo Samuel saindo do jogo no primeiro quarto devido a uma lesão no ombro.

de Samuel a ausência lançou uma sombra sobre o jogo, deixando torcedores e time preocupados com a extensão da lesão.

Como Deebo Samuel se machucou?

As especificidades em torno de Samuel lesão permaneceu um tanto envolta em mistério.

Não ficou imediatamente evidente quando ou como o receptor dinâmico sofreu o lesão no ombro.

A notícia da atualização de sua lesão coincidiu com uma atualização sobre o status do left tackle Trent Williamsfaltando apenas 3 minutos e 14 segundos para o final do primeiro quarto.

Deebo Samuelconhecida como uma das armas ofensivas mais versáteis da NFL, enfrentou adversidades no início do jogo.

Após a lesão, o Receptor de 27 anos passou vários minutos ansiosos no tenda médica na linha lateral antes de seguir para o vestiário para avaliação adicional.

O 49ers tivemos o cuidado de não especificar qual ombro Samuel havia se machucado, inicialmente listando-o como questionável.

Seu status foi atualizado posteriormente no intervalo, confirmando que ele não retornaria para o resto do jogo em Cleveland.

Antes de sua partida antecipada, Samuel tinha dois transportes para 11 jardasembora não tenha registrado recepção durante o jogo.

Até agora em 2023, Débo contribuiu para o ataque da equipe com 20 capturas para 302 jardas e um touchdownjuntamente com um adicional 84 jardas obtido através 16 carrega.

49ers, Browns, entrem em ação antes do início do jogo

O jogo entre os 49ers e a Marrons foi marcado por uma tensão briga antes do pontapé inicial envolvendo jogadores importantes de ambas as equipes, incluindo Samuel, Brandon Aiyuk, Juan Thornhill, Trent Williams, e Elias Mooreentre outros.

Enquanto as equipes deixavam o campo e se preparavam para o pontapé inicial, o troca ardente não passou despercebido.

O Equipe de transmissão da FOX comentou o incidente com Jimmy Johnson ditado “Esta é a pior coisa que pode acontecer para Cleveland. Não cutuque o urso!” em referência à superioridade de São Francisco no papel.