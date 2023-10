Deebo Samuel tem fratura no ombro: cronograma de retorno e opções para substituí-lo

CA semana 6 foi difícil, para dizer o mínimo, para o São Francisco 49ers. Além de perder para o Cleveland Browns sem Desaun Watsoneles sofreram lesões em alguns de seus melhores jogadores.

Christian McCaffrey tem uma lesão oblíqua. Trent Williams tem uma lesão no tornozelo. Deebo Samuel tem uma lesão no ombro. Dr. Greenlaw tem uma lesão no tendão.

Com os Niners jogando na noite de segunda-feira, a situação dos jogos dos jogadores lesionados foi determinada no sábado. Willians é duvidosoenquanto McCaffrey e Greenlaw são muito questionável.

Quanto tempo Deebo Samuel ficará fora?

Samuel parece ter levado a pior, já que está descartado; e não apenas para este próximo jogo.

O consenso geral é que uma fratura fina (ou por estresse) geralmente ocorre em torno de seis a oito semanas para curar. Deve-se notar que Samuel parece ser construído e conectado de maneira diferente da maioria dos seres humanos normais. Essa é provavelmente a razão um retorno na semana 10 está sendo considerado uma possibilidade.

Até que Samuel volte, o 49ers dependerá fortemente de Brandon Aiyuk para liderar os wideouts. Ele já fez grandes atuações nesta temporada e estará na fila para ainda mais alvos do que o habitual. George Kittle deve ver um aumento no volume também.

Jauan Jennings jogou o recorde da temporada com 53% dos snaps naquele jogo da Semana 6 marcado por lesões. Ray-Ray McCloud jogou 71% no mesmo jogo, mas transportado apenas em uma passagem. Ronnie Bell tem apenas três recepções no ano, embora uma tenha sido um touchdown. Veteranos Willie Snead e Chris Conley estão no elenco de treino e podem ser convocados.

Nenhum deles será Samuel, obviamente. Parece que McCloud e Jennings dividirão funções na ausência de Samuel, ambos oferecendo diferentes perfis e estilos de recepção para Kyle Shanahan.