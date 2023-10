Defensoria Pública anuncia ÚLTIMO DIA de inscrição para CONCURSO com salários de R$ 32 MIL

Analista de Comunicação/Designer Gráfico (1 vaga)

Analista de Fiscalização (2 vagas)

Analista Jurídico (1 vaga)

Benefícios concurso público

Os candidatos deste concurso público selecionados receberão uma remuneração no valor de R$ 8.761,01, além dos seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação/refeição de R$ 54,43 por dia

Vale-transporte

Plano de saúde

Além dos requisitos de escolaridade especificados no edital deste concurso público, todos os candidatos devem possuir, no mínimo, uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B”.

Provas concurso público

A prova objetiva está marcada para o dia 3 de dezembro, em Belo Horizonte, e consistirá em resolver 50 questões de múltipla escolha em um período de no máximo três horas e meia. As questões abrangerão os seguintes temas:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Conhecimentos Específicos

A validade do concurso será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, com a possibilidade de uma prorrogação por igual período, a critério do órgão, conforme indicado no edital.

