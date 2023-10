Deion Sanders insta a NCAA a reembolsar o dinheiro de itens roubados de jogadores do Buffaloes

euúltimo fim de semana, o Búfalos do Colorado tiveram seus itens de vestiário roubados no Rose Bowl durante o jogo contra UCLA. Treinador Deion Sanders falou com a mídia após o ocorrido para anunciar a notícia. Na noite de terça-feira, Lixadeiras conversou novamente com os repórteres e apelou a duas partes potencialmente responsáveis ​​​​para reembolsar o que seus jogadores perderam. Uma das instituições que ele quer fazer algo sobre o que aconteceu, ele também se referiu ‘O avô‘ e deixaram claro que eles eram os principais responsáveis ​​pelo ocorrido. O que Sanders disse certamente teve impacto online, especialmente entre Búfalos do Colorado fãs.

Aqui está o que Treinador Principal disse: “Nossos filhos foram roubados durante o jogo da semana passada, acho isso uma farsa. Espero que o NCAA fazer algo sobre isso. Estes são universitários. Tenho certeza de que eles não pensam em seguro neste momento da vida. Conversamos sobre NIL, demos a eles planejadores financeiros e os recursos para isso. Mas a parte do seguro, nós escorregamos. Nós realmente não os educamos sobre isso. Eu sei que as crianças serão francas sobre o que foi roubado e alguns de nossos funcionários também. Todas essas coisas devem ser substituídas. Este é o Rose Bowl, dizem que é o Vovô de todos eles, certo? Tenho certeza que o vovô tem algum dinheiro. O vovô deveria ter algum dinheiro para dar a essas crianças. Vou fazer uma lista com esses homens, e eles serão sinceros sobre o que perderam, para que possamos tentar recuperá-los. Eles provavelmente não conseguirão recuperar seus itens, mas deveremos poder reembolsá-los.”

A UCLA ou a NCAA responderam às exigências de Sanders?

Depois do que Deion Sanders disse à mídia, uma reação de qualquer UCLA ou NCAA Seria esperado. Vários meios de comunicação contataram ambas as instituições e ambos confirmaram que o Departamento de Polícia de Pasadena é quem cuida desta investigação. Depois que um relatório foi apresentado à polícia, eles também confirmaram que o Tigela Rosa autoridades e a Universidade do Colorado estão envolvidas na investigação. Só o tempo determinará os passos que o NCAA tomará para ajudar os jogadores a recuperarem seus objetos de valor ou serem reembolsados. Mas primeiro, a investigação precisa ser concluída.