Deion Sanders se encontra com Philadelphia 76ers para uma conversa estimulante: provoca Embiid com rivalidade de Jokic

Tele fala motivacional Deion Sanders As ofertas aos atletas já chegaram à NBA, especificamente ao Philadelphia 76ers, quando ele conheceu o time em um restaurante. O Seis‘ A liderança procurou o técnico do Colorado Buffaloes para tentar consertar algumas das dinâmicas disfuncionais em que estiveram envolvidos ultimamente. a equipe como um todo tem passado por momentos difíceis nos últimos meses e está tentando buscar ajuda onde quer que encontre. Uma dessas opções era fazer uma viagem até a cidade de Pedregulho, Colorado. O plano era pagar Treinador Principal uma visita e uma foto do seu cérebro para ver algumas de suas motivações características.

O treinador Prime provoca Joel Embiid com a rivalidade de Nikola Jokic

Aqui está o que o treinador disse que foi gravado: “Sou leal e fiel à vitória – não um homem. Sou fiel à vitória. Então, farei tudo o que for preciso para vencer. Então Se eu e seu relacionamento tivermos que terminar, eu vou vencer. Deus te abençoe. Agora, nos veremos, porque vamos vencer. E farei o que for preciso para conseguir isso. Quando chegamos, MJ [Michael Jordan] queria aquela fumaça. Ele não estava se esquivando de quem quer que fosse aquele cara. Ele iria conseguir. …eu tive Jerry [Rice]. Não estávamos chutando de lado. … Muita gente se esquiva dessa fumaça, quer ser o Tarzan no papel. Não me venda o jogo quando ligo a TV, não entendo. Se [Joel] Embiid interpretando o Coringa [Nikola Joki], então eu quero ver isso. … Ninguém mais guardando Palhaçovou assistir aos prêmios BET.”

Onde estava James Harden durante esta viagem?

Atualmente, armador James Harden não faz parte da dinâmica dos Sixers em meio ao seu recente desentendimento com a liderança. Ele solicitou uma troca com o Clippers de Los Angeles e ele continua esperando que isso aconteça. Harden já perdeu o Dia de mídia dos Sixers na segunda-feira e faltou no primeiro dia de acampamento. Um comportamento que afetou a equipe como um todo e a liderança fez esta viagem para ver Treinador Principal para encontrar uma solução. Os jogadores pareciam felizes em passar algum tempo com Deion Sanders e isso também nos deu uma ideia do que ele poderia fazer se treinasse NFL jogadoras.