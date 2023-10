Deixe travesseiros brancos novamente com este truque

Por mais incrível que pareça, você pode facilmente deixar os travesseiros brancos novamente com alguns truques.

Afinal, os travesseiros são itens essenciais para um sono confortável e revigorante. No entanto, com o tempo, eles tendem a acumular sujeira, manchas e perder a sua cor branca original.

Felizmente, existem métodos eficazes para restaurar a brancura e prolongar a sua vida útil. Sendo assim, hoje te daremos dicas e truques para fazer com que seus travesseiros fiquem como novos. Acompanhe até o final e confira nossas informações!

Leia as instruções do fabricante

Antes de começar qualquer processo de limpeza, é importante verificar as instruções do fabricante do travesseiro.

Afinal, alguns travesseiros têm especificações especiais de limpeza que devem ser seguidas para evitar danos. Respeitar essas instruções é fundamental para manter a garantia do produto.

Lavagem regular para deixar os travesseiros brancos novamente

A prevenção é o melhor caminho para manter os travesseiros brancos. Sendo assim, lave a capa regularmente de acordo com as instruções do fabricante. Isso ajuda a evitar que óleos, suor e sujeira penetrem no recheio dos mesmos. Além disso, deixa um aspecto muito melhor para o uso no dia a dia.

Capas protetoras



Uma maneira eficaz de manter os travesseiros brancos é usando capas protetoras. Essas capas são feitas de materiais que ajudam a bloquear sujeira, poeira e manchas, prolongando a vida útil e melhorado muito a qualidade do uso. Ademais, lave as capas protetoras regularmente da forma adequada e isso ajudará a impermeabilizar a peça.

Remoção de manchas

Se o travesseiro já estiver manchado, é importante tratar as manchas de forma específica.

Aqui estão algumas dicas para remover manchas comuns:

Manchas de sangue : Lave a mancha com água fria imediatamente. Nunca use água quente, pois ela pode fixar a mancha.

: Lave a mancha com água fria imediatamente. Nunca use água quente, pois ela pode fixar a mancha. Em seguida, aplique uma pasta de bicarbonato de sódio e água sobre o local e deixe agir por algumas horas antes de lavar.

Manchas de suor : Misture partes iguais de água e vinagre branco e aplique. Deixe agir por alguns minutos e depois lave.

: Misture partes iguais de água e vinagre branco e aplique. Deixe agir por alguns minutos e depois lave. Manchas de óleo ou gordura: Aplique talco ou amido de milho para absorver o óleo. Em seguida, lave o travesseiro.

Lave na máquina de lavar

Muitos travesseiros são projetados para serem lavados na máquina de lavar. Dessa forma certifique-se de seguir as instruções do fabricante.

Assim, use um ciclo suave e água morna ou fria. Aliás, adicionar um pouco de detergente neutro ou de coco é essencial, mas evite o uso excessivo. Afinal, muito produto de limpeza pode fazer com que a peça fique dura e perca a maciez tão importante em um travesseiro. Isso ajudará a remover sujeira e manchas de forma mais fácil.

Enxágue adequado para deixar os travesseiros brancos novamente

Após a lavagem na máquina, certifique-se de enxaguar bem os travesseiros para remover todos os resíduos de sabão. Afinal, resíduos de sabão podem torna-los amarelados e duros.

Secagem

A secagem correta é crucial para evitar odores e mofo. Sendo assim, se o travesseiro for aprovado para secagem na máquina, use uma configuração de calor baixo.

Uma dica muito legal é adicionar algumas bolas de tênis limpas ou bolas de secagem para ajudar a restaurar a forma original da peça.

De todo modo, lembre-se de verificar as instruções do fabricante para garantir que a secagem ocorra sempre da maneira adequada.

Exposição ao Sol: uma forma simples de deixar os travesseiros brancos novamente

A exposição ao sol é uma maneira eficaz de desinfetar e branquear travesseiros. Dessa forma, coloque os travesseiros ao sol por algumas horas, virando-os ocasionalmente.

A saber, a luz solar natural pode ajudar a eliminar bactérias e dar a eles uma aparência mais fresca.

Troque regularmente

Por fim, saiba que os travesseiros têm uma vida útil limitada. Portanto, a cada 1 a 2 anos, é aconselhável considerar a troca dos mesmos, pois mesmo com a manutenção adequada, eles acumulam sujeira e perdem a sua capacidade de oferecer suporte e conforto.

Então, manter os travesseiros brancos e limpos não é uma tarefa difícil, desde que sigamos as práticas corretas de cuidado e manutenção.

Lavar, secar e proteger de maneira adequada, bem como lidar com manchas imediatamente, é essencial para prolongar a vida útil dos seus companheiros do sono e garantir que continuem a fornecer um descanso reparador. Portanto, não subestime o poder de uma peça sempre impecável para melhorar a qualidade do seu sono e o aspecto do seu quarto.

E se você gostou de saber como deixar os travesseiros brancos novamente, comente aqui qual dica foi mais útil para você. E lembre-se de compartilhar essas informações com seus amigos e família, para garantir o sono de qualidade de todos!