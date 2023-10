Deliberação sobre o salário mínimo para estagiários está em pauta; compreenda o assunto

A Câmara dos Deputados está prestes a avaliar um projeto de lei que busca reformar os padrões de remuneração para estagiários, impactando diretamente o valor do salário mínimo que esses estudantes receberão.

Essa proposta legislativa passará por uma análise minuciosa em três comissões antes de ser levada adiante.

O seu objetivo principal é estabelecer regras claras e justas para a concessão de remuneração a estudantes que participam de programas de estágio.

O cerne da questão reside na necessidade de atualizar a Lei do Estágio, que foi promulgada em 2008 e não reflete as atuais condições do mercado de trabalho e educação.

A proposta busca criar um mecanismo que funcionaria como um “piso” para o salário mínimo dessa categoria, estabelecendo faixas salariais baseadas no nível de formação e escolaridade do estagiário.

Isso garantiria uma abordagem mais justa e equitativa em relação às remunerações para estagiários em todo o país.

A importância dessa atualização legislativa fica evidente ao observarmos o aumento significativo no número de estagiários no país.

De acordo com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), houve um aumento de 30% no número dessas pessoas em profissionalização em comparação com o mesmo período do ano passado.

Atualmente, o Brasil conta com cerca de 43 mil pessoas nessa classificação, tornando a regulamentação do salário mínimo para esses jovens profissionais uma questão crucial.



Enfim, a medida proposta tem o potencial de beneficiar tanto os estudantes que buscam experiência prática quanto as empresas que contratam estagiários, criando um ambiente mais justo e equilibrado para todos os envolvidos.

Entenda mais sobre a proposta de se estabelecer um piso salarial para os estagiários

Como dito anteriormente, um projeto de lei apresentado pelo deputado Jonas Donizette (PSB-SP) está sendo debatido nas instâncias legislativas do país, propondo a criação de um piso salarial para estagiários.

De acordo com a proposta, o valor do piso salarial variará conforme o nível de formação do estagiário, como detalhado a seguir:

Meio salário mínimo: destinado a estagiários da educação especial, alunos dos anos finais do ensino fundamental (incluindo a educação de jovens e adultos), do ensino médio e da educação profissional;

da educação especial, alunos dos anos finais do ensino fundamental (incluindo a educação de jovens e adultos), do ensino médio e da educação profissional; Três quartos do salário mínimo: para estudantes do ensino superior matriculados em cursos de graduação;

Um salário mínimo: para aprendizes do ensino superior matriculados em cursos de pós-graduação.

Segundo o deputado Donizette, estabelecer um piso salarial para estagiários é crucial, pois garantirá que eles recebam remunerações condizentes com suas contribuições para as empresas onde atuam.

A proposta agora aguarda análise nas comissões parlamentares, incluindo a Comissão do Trabalho, a Comissão de Finanças e Tributação, bem como a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de sua possível aprovação.

Dessa forma, caso aprovada, a medida poderá representar um marco significativo para os estagiários no país, assegurando uma compensação financeira justa pelo seu trabalho e dedicação.

Quais os direitos assegurados para quem exerce essa função

O contrato de estágio é distinto da CLT, o que significa que os estagiários não têm direitos como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No entanto, existem benefícios específicos aos quais têm acesso:

Jornada de Trabalho Reduzida: Estudantes desfrutam de uma jornada de trabalho menor em comparação aos funcionários regulares;

Carga Horária Reduzida em Dias de Prova: Durante dias de prova, a carga horária de trabalho é reduzida pela metade. Permitindo assim que os estagiários se preparem adequadamente;

se preparem adequadamente; Remuneração em Estágio Não-Obrigatório: Aprendizes recebem remuneração apenas em estágios não-obrigatórios, proporcionando uma compensação financeira pelo seu trabalho;

Recesso Proporcional: Após um ano de estágio, os estudantes têm direito a um período de recesso proporcional ao tempo de trabalho, proporcionando um merecido descanso;

Seguro contra Acidentes: Estagiários estão segurados contra acidentes relacionados ao trabalho, garantindo sua segurança e bem-estar;

estão segurados contra acidentes relacionados ao trabalho, garantindo sua segurança e bem-estar; Auxílio-Transporte em Estágios Obrigatórios: Em estágios obrigatórios, os estagiários têm direito a auxílio-transporte, auxiliando nos custos de deslocamento;

têm direito a auxílio-transporte, auxiliando nos custos de deslocamento; Opção de Home Office: Além disso, em algumas situações, os aprendizes têm a opção de realizar suas atividades em home office, embora essa possibilidade possa variar de acordo com as circunstâncias.

Por fim, é crucial que tanto os estagiários quanto os empregadores estejam cientes desses direitos para garantir um ambiente de trabalho justo e equitativo para todos os envolvidos nesse processo.