Delly’s ABRE MAIS DE 150 VAGAS; Veja os cargos e locais!

A Delly’s, empresa que é a maior distribuidora Food Service do Brasil, ocupando 80% do mercado nacional e servindo mais de 100 mil clientes com atendimento especializado, inovação e tecnologia, está com ótimas opções de emprego. Antes de falar mais sobre, confira algumas das mais de 150 vagas disponíveis:

Assistente de Marketing – Estância Velha – RS – Marketing;

Auxiliar de Armazém – Contagem – MG – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Porteiro (a) – Estância Velha – RS – Efetivo;

Analista de Planejamento e Controle – Jaraguá do Sul – SC – Administração Geral;

Auxiliar de Produção – Ribeirão Preto – SP – Lanchonete;

Técnico (a) em Segurança do Trabalho – Jaraguá do Sul – SC – Segurança;

Analista de Qualidade – São Paulo – SP – Lanchonete;

Assistente de Qualidade – Ribeirão Preto – SP – Qualidade;

Líder de Produção – Ribeirão Preto – SP – Produção;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – São Paulo – SP – Segurança;

Motorista de Distribuição – Contagem – MG – Transporte;

Vendedor Externo – Veranópolis – RS – Venda Externa;

Vendedor Externo – Carazinho – RS – Venda Externa;

Vendedor (a) – Novo Hamburgo – RS e Taquara – RS – Venda Externa;

Dentre outras.

Mais sobre a Delly’s

Falando mais sobre a Delly’s, é importante ressaltar que, fundado em 2015, tem como objetivo profissionalizar e melhorar a distribuição de alimentos para operadores de restaurantes, padarias, confeitarias, hotéis, supermercados, entre outros.

Com presença nacional e expertise de 17 distribuidoras regionais que se juntaram ao grupo, durante este período, a Delly’s se consolidou como a maior distribuidora do Brasil no segmento. Frigo Nepi, Oesa, Imperial, Congebras, DB Brasil, Baía Norte, Nova Safra, Flecha, Delta Sul, Arcami, Johann, Noia Alimentos, Frohlich, Sul Frios, Porto Import, CampCarne e Três Passos são empresas do Grupo Delly’s que se tornaram parceiras.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da Delly’s já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



