DeMar DeRozan mostra habilidades de QB com passe TD perfeito nas instalações do Bears

búfalos de Chicago guarda DeMar DeRozan mostrou suas habilidades de zagueiro na sexta-feira enquanto visitava o Ursos facilidade com companheiros de equipe Zach Lavine e Nikola Vucevic.

Tanto LaVine quanto Vucevic, assim como outros no campo de treinamento, ficaram impressionados quando DeRozan lançou uma espiral perfeita para um touchdown.

Os Bears vêm de sua primeira vitória da temporada em Quinta à noite futebol contra o Comandantes de Washington.

Os fãs foram rápidos em lançar Bears QB Justin Campos debaixo do ônibus dizendo que DeRozan tem um braço melhor que ele.

DeMar DeRozan representa Nipsey Hussle

DeRozan, 34 anos, vestia uma camiseta preta com a cara do falecido rapper Nipsey Hussleque assim como ele, é um ícone de Los Angeles.

As três estrelas do Bulls buscam melhorar em relação à temporada passada, quando não conseguiram chegar aos playoffs depois de perder para o calor de Miami no torneio play-in.