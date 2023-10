Dentista de Miami é demitido por rasgar pôsteres de israelenses desaparecidos

Um dentista em Miami está desempregado depois de ser flagrado rasgando pôsteres de israelenses sequestrados pelo Hamas… aprenda a definição de f*** around e descubra.

Um vídeo viral do início desta semana mostra dois homens removendo cartazes de pessoas desaparecidas colocados no bairro de Brickell, em Miami. Os detetives da Internet foram rápidos no caso, identificando um dos homens que os destruiu na filmagem como dentista Ahmed ElKoussa.