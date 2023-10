Denver Broncos em crise: a revisão do elenco parece estar no horizonte

Ta expectativa em torno do Denver Broncos no início da temporada de 2023, infelizmente, transformou-se em decepção e incerteza, especialmente após a recente derrota para o Jatos de Nova York. Embora o início da temporada tenha sido marcado por grandes esperanças, os desenvolvimentos recentes sugerem possíveis mudanças significativas no horizonte.

James Palmer da NFL Network expressou o desconforto no vestiário. “Estando lá ontem, a sensação que recebi dos jogadores naquele vestiário é que uma possível demolição está chegando”, expressou Palmer. “É assim que alguns desses jogadores se sentem.”

A temporada de Denver está crescendo rapidamente

Esse mau gosto veio de Denvero recorde atual de 1-4 do, pintando um quadro sombrio para o restante da temporada. A decisão da franquia de trazer Sean Payton como treinador principal nesta entressafra foi visto como um passo na direção certa. No entanto, isso não se traduziu no sucesso esperado em campo. Palmer até indicou possíveis mudanças na escalação “antes do prazo de negociação”. Destacando a recente negociação de ponta defensiva Randy Gregório, Palmer compartilhou: “Essa jogada… foi o que realmente abalou este grupo, se você perguntar minha opinião, conversando com os jogadores, foi ‘OK, agora Sean Payton vai entrar e começar a fazer as coisas do jeito dele, em certo sentido.'”

O desempenho da equipe tem deixado muito a desejar. O Broncos, depois de liderar por cinco pontos durante o intervalo contra os Jets, tropeçou em seu ataque ofensivo, registrando -18 jardas acima de suas cinco posses iniciais após o intervalo. A defesa permitiu um impressionante touchdown de 72 jardas por Salão Breece dos Jatos.

A temporada passada viu o Broncos registre um 5-12, e a adição de Payton pretendia reescrever esta narrativa. No entanto, a sua campanha em 2023 até agora tem visto um ataque de baixo desempenho e uma defesa que está pendurada na parte inferior, permitindo aos adversários atingir uma média de 450,6 jardas em cada jogo.

Parece que a escuridão ficará cada vez mais sombria à medida que o time se prepara para um jogo da divisão no Thursday Night Football contra o Chefes de Kansas City. Os fãs e as partes interessadas esperam que este jogo possa marcar um ponto de viragem e dar uma nova vida à sua temporada, embora pareça altamente improvável.