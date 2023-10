DEPÓSITOS SURPRESAS cairão na conta DESTES brasileiros; saiba se você está INCLUÍDO

Durante mais alguns dias, o Governo Federal realizará depósitos, ou transferências instantâneas, conhecidas como PIX, para aproximadamente 20 milhões de cidadãos brasileiros. No entanto, é essencial observar os requisitos para ser elegível a esses pagamentos.

Os desembolsos começaram oficialmente na semana passada, quarta-feira (18) e continuarão até 31 de outubro. Contudo, um grupo específico já recebeu os depósitos adiantadamente, sem a necessidade de seguir o calendário padrão de liberação.

Como o depósito é liberado e quem será beneficiado

Os valores são depositados na conta de poupança digital do Caixa Tem, com cada família recebendo uma quantia designada mensalmente. Para evitar qualquer risco de não receber os pagamentos, é fundamental aderir a todas as normas do programa e manter os dados atualizados. Ter uma renda superior à permitida é uma das principais razões para suspensões e bloqueios.

Os beneficiários elegíveis são aqueles que fazem parte do Bolsa Família, um programa de auxílio financeiro do governo federal destinado a famílias em situação de vulnerabilidade. Para se qualificar, é necessário estar inscrito no Cadastro Único e ter uma renda familiar mensal por pessoa que não exceda R$ 218.

É vital manter o Cadastro Único atualizado sempre que houver mudanças no endereço, no tamanho da família ou na renda. Se não houver alterações, a atualização deve ocorrer a cada dois anos. Além disso, é fundamental cumprir as diretrizes relacionadas à saúde e educação para continuar sendo beneficiário do programa.

Todos os membros da família devem ser vacinados conforme o calendário nacional de imunização, as grávidas devem fazer o pré-natal adequadamente e os estudantes devem ter uma frequência escolar dentro da média. O descumprimento desses critérios pode resultar na suspensão ou bloqueio temporário dos pagamentos.

Qual é o valor e as datas de pagamento?



O valor mínimo dos depósitos do governo relacionados ao Bolsa Família é de R$ 600, mas algumas famílias podem receber valores adicionais. São concedidos R$ 150 a mais para cada criança com até 6 anos de idade, bem como R$ 50 extras para gestantes, mulheres em período de amamentação e pessoas com idade entre 7 e 18 anos.

O calendário de pagamento para outubro começou na quarta-feira passada, como citado, e terminará em 31 de outubro. Ademais, algo que deve ser ressaltado é que a antecipação dos valores se aplica aos residentes de áreas afetadas por fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Os outros beneficiários seguirão o calendário de acordo com o último dígito do NIS.

Os valores são depositados na conta de poupança digital da Caixa Tem e podem ser acessados por meio do aplicativo (Android ou iOS). A quantia também pode ser retirada pessoalmente em lotéricas, agências da Caixa e caixas eletrônicos em todo o país, com o cartão e a senha do benefício.

Se o NIS tiver terminado em 1 – O pagamento foi feito no dia 18 de outubro;

Se o NIS tiver terminado em 2 – O pagamento foi feito no dia 19 de outubro;

Caso o NIS tenha terminado em 3 – O pagamento será feito no dia 20 de outubro;

Caso o NIS tenha terminado em 4 – O pagamento será feito no dia 23 de outubro;

Se o NIS tiver terminado em 5 – O pagamento será feito no dia 24 de outubro;

Se o NIS tiver terminado em 6 – O pagamento será feito no dia 25 de outubro;

Caso o NIS tenha terminado em 7 – O pagamento será feito no dia 26 de outubro;

Caso o NIS tenha terminado em 8 – O pagamento será feito no dia 27 de outubro;

Se o NIS tiver terminado em 9 – O pagamento será feito no dia 30 de outubro;

Se o NIS tiver terminado em 0 – O pagamento será feito no dia 31 de outubro.