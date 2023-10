Derek Carr, banco ou titular ?: Saints QB pode jogar contra Buccaneers apesar da lesão

Santos de Nova Orleans quarterback Derek Carr estava programado para perder o confronto em casa da equipe na Semana 4 contra o Bucaneiros de Tampa Bay no domingo, mas Rede NFLde Ian Rapoport agora está relatando “otimismo” da franquia.

Carr, 32 anos, sofreu uma lesão no ombro direito durante a derrota do time na semana 3 para o Green Bay Packers. QB reserva do Santos James Winston assumiu o centro com New Orleans na frente antes que o adversário completasse uma recuperação.

YouTuber tentando enfrentar o running back da NFL dá terrivelmente errado

“Contra todas as probabilidades, agora há otimismo de que o QB Derek Carr (ombro direito) do Saints jogue contra os Bucs, dizem as fontes”, tuitou Rapoport. “Lidando com uma entorse AC, Carr treinou de forma limitada na sexta-feira.

“Os treinadores precisam saber que ele pode se proteger. Mas há uma chance”.

Rapoport informou que Carr treinou de forma limitada na sexta-feira e que os treinadores precisam saber se o QB pode se proteger antes de decidir seu status para domingo.

Começar ou sentar Derek Carr no FF?

Os usuários do Fantasy Football que têm Carr como titular provavelmente ficarão melhor deixando-o no banco.

Mesmo que Carr jogue, ele provavelmente estará limitado a um gerente de jogo, com running back Josh Jacobs assumindo a maior parte da carga de trabalho.

Jacobs, de 25 anos, liderou a liga em corridas no ano passado e teve um início lento nesta temporada em termos de produção de futebol fantasia. Ele está pronto para ressurgir na semana 4.

Confira outras sugestões das quais NFL jogadores começarão ou sentarão na Semana 4.