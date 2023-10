Derrick Henry e os Titãs destroem os Bengals à medida que as preocupações de Cincinnati se aprofundam

Tele Titãs do Tennessee bateu no Cincinnati Bengals 27-3 no domingo, os donos da casa se reafirmando no AFC Sul – enquanto as dúvidas e preocupações aumentam para os visitantes, que caíram para 1-3 e parecem muito longe de repetir o feito AFC Norte campeões.

Tenessi havia sido duramente espancado pelo Cleveland Browns na semana 3, mas Derrick Henrique apresentou uma performance vintage desta vez, enquanto o Titãs defesa realizada Joe Burrow para apenas 165 jardas passando em uma vitória convincente.

Mais de 100 jardas para Henry

Henriqueo único jogador ativo com uma temporada de corridas de 2.000 jardas em seu currículo, correu 122 jardas em 22 corridas, permitindo Tenessi para controlar o jogo e manter Toca fora do campo por longos períodos. Para adicionar insulto ao Cincinnati lesão da defesa, Henry até fez um passe para touchdown – após o Bengalas pediram tempo limite quando viram o veterano running back se alinhar no centro, na formação wildcat.

Ryan Tannehill teve um dia eficiente para o Titãsquando o quarterback do Tennessee completou 18 de 25 passes para 240 jardas e um touchdown – embora ele também tenha interceptado o safety do segundo ano Colina Daxton. Os Titãs, como o resto do AFC Sulfique em 2-2 depois de quatro semanas – o que significa que esta divisão é a mais aberta do NFL.

Os Bengals espancados

Arranques lentos não têm sido incomuns para Toca e a Bengalas. Na temporada passada, Cincinnati venceu seus últimos oito jogos após um início de 4-4 e ficou a poucos minutos do segundo Super Bowl aparência.

No entanto, é uma nova temporada, e o ataque explosivo dos Bengals foi reduzido a apenas faíscas enquanto as dúvidas pairam sobre a panturrilha machucada de Burrow. Além disso, Cincinnati deve ficar sem receptor Tee Higgins por um longo período depois de sofrer fraturas nas costelas, enquanto as notícias vão de mal a pior para os fiéis do Bengals.

A segurança não conseguiu conter este torcedor do Bengals