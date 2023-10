Derrick Lewis agora enfrenta Jailton Almeida na luta principal do UFC São Paulo

Jailton Almeida tem novo adversário para a luta principal do UFC São Paulo, no dia 4 de novembro.

Derrick Lewis, duas vezes candidato ao título dos pesos pesados, concordou em substituir Curtis Blaydes em um confronto de cinco rounds com Almeida no Brasil, disseram várias pessoas com conhecimento da situação ao MMA Fighting após reportagem de Ag. Lutar.

Ainda não está claro por que Blaydes desistiu da luta.

O evento UFC Fight Night, o primeiro na cidade desde 2019, acontece no Ginásio do Ibirapuera.

Lewis (27-11, 1 NC) entra na jaula vindo de uma vitória por nocaute de 33 segundos sobre Marcos Rogério de Lima em julho, voltando à coluna das vitórias após derrotas para Tai Tuivasa, Sergei Pavlovich e Serghei Spivac.

Almeida (19-2), 5-0 na empresa com 100 por cento de finalização, busca a quarta vitória no peso pesado no UFC. “Malhadinho” encabeçou recentemente o UFC Charlotte em maio, obrigando Jairzinho Rozenstruik a finalizar em menos de quatro minutos com um mata-leão.

Damon Martin contribuiu para este relatório.