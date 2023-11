Derrick Lewis é preso, acusado de dirigir imprudentemente após supostamente atingir 216 km/h em Lamborghini

Poucos dias antes de sua luta contra Jailton Almeida no UFC São Paulo, Derrick Lewis foi preso e acusado de dirigir imprudentemente em Houston depois de ser preso por supostamente acelerar a 216 quilômetros por hora em uma zona de 80 km/h.

Lewis, 38, foi detido e posteriormente libertado sob fiança pessoal de US$ 100, com sua próxima audiência marcada para 27 de dezembro. ABC13 em Houston relatou pela primeira vez a prisão.

Com base nos registros do tribunal, Lewis foi acusado depois de supostamente dirigir seu veículo com “desrespeito intencional e arbitrário pela segurança de pessoas e propriedades, dirigindo em alta velocidade e mudando de faixa de maneira insegura”.

Lewis foi parado depois de passar por um policial, supostamente acelerando em um Lamborghini vermelho a quase três vezes o limite de velocidade legal, enquanto também entrava e saía do trânsito.

Lewis, que detém o recorde de maior número de nocautes na história do UFC, enfrenta uma acusação de contravenção como resultado de sua prisão. Se condenado, Lewis pode pegar até 30 dias de prisão e/ou multa de até US$ 200.

O momento de sua prisão ocorre no momento em que Lewis se prepara para enfrentar Almeida na luta principal em São Paulo, Brasil, no sábado. É a primeira luta de Lewis desde que ele assinou um novo contrato multi-luta para permanecer no UFC após alcançar a liberdade com uma vitória sobre Marcos Rogério de Lima em julho.