Derrick Rose alerta sobre interpretar o papel de babá de Ja Morant no Memphis Grizzlies

Derrick Rose deixou o Knicks de Nova York com o intuito de ganhar mais minutos de jogo e se sentir mais importante para o time que optou por trocá-lo. Essa equipe foi a Grizzlies de Memphis mas há uma sensação de que eles escolheram Derrick para possivelmente ser babá Eu Morant. De certa forma, a jovem estrela do Grizzlies precisa de uma estrela mais experiente que possa lhe mostrar o que fazer fora da quadra. Rose já ganhou um MVP quando era jovem e jogou pelo búfalos de Chicago. Mas as lesões tiraram os melhores anos de sua carreira de maneira implacável. Apesar desses contratempos, D-Rose ainda acredita que pode ser importante para os Grizzlies. Por enquanto, ele pretende ser o líder em Memphis enquanto Eu Morant retorna de sua suspensão.

Derrick Rose não aprecia esse preconceito de que ele veio para ser babá de Ja Morant. Durante o Media Day dos Grizzlies na segunda-feira, Rose foi absolutamente clara sobre a noção de que ele está vindo para cuidar de Eu Morante. Foi o que ele disse à imprensa quando questionado sobre o propósito de vir ao Grizzlies: “Não estou aqui para ser babá, não estou aqui para segui-lo, não estou aqui para torcer. Estou aqui para pressioná-lo. Na liga, há muito poucas oportunidades em que os jogadores têm uma chance jogar com alguém que tem um estilo de jogo semelhante. Tenho muita sorte de estar em uma situação em que muitas pessoas olham para o jogo dele e comparam nossos jogos. Mas ele está em um nível totalmente diferente. “

De acordo com Comissário da NBA, Adam Silver, Ja Morant está cumprindo uma suspensão de 25 jogos por causa de suas polêmicas fora do Grizzlies de Memphis‘bolha. Não cuidar de sua imagem como jogador do campeonato é o principal motivo de sua suspensão. Esse incidente com arma dupla foi o detonador que força a mão de Silver. Não saberemos se Eu Morant aprenderá com seus erros, mas mesmo que Derrick Rose não seja babá dele, há muito que Ja Morant pode aprender com o veterano. Nos primeiros 25 jogos, veremos como os Grizzlies se saem sem a sua maior estrela e como Derrick Rose pode responder a este novo desafio.