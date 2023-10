Descontos de impostos: Você tem até 1º de novembro para sacar o desconto de 400 impostos, você é elegível?

Bem 15 de setembro, o Assembleia Geral decidiu aprovar uma lei que oferecia aos contribuintes uma responsabilidade fiscal que se traduzia num desconto que vai até 200 dólares para declarantes individuais e até US$ 400 para arquivadores conjuntos. As pessoas têm até 1º de novembro de 2023 para se qualificarem para este desconto, mas há especificações que precisam seguir. Há um aspecto principal que as pessoas precisam entender sobre essas reduções fiscais. Nem todo contribuinte é elegível para eles. Pessoas que tiveram imposto a responsabilidade no ano passado chegará a US$ 200 se eles entrarem com o pedido individualmente. Eles também receberão US$ 400 se entrarem com o pedido em conjunto. A definição de responsabilidade fiscal é o valor do imposto devido ao longo do ano menos quaisquer créditos, como crédito de imposto de renda auferido ou crédito por impostos pagos a outro estado. Deduções e as subtrações também são consideradas na obrigação tributária.

Como os contribuintes receberão seus descontos?

As pessoas que obtiveram um reembolso diretamente por depósito este ano provavelmente receberão um desconto por depósito direto na mesma conta. Qualquer outro contribuinte elegível receberá seu desconto por meio de cheque em papel pelo correio. Pessoas que se mudaram no último ano e têm um pedido de encaminhamento atualizado com o Serviço postal dos estados unidos. Depois disso, o cheque em papel será encaminhado para o novo endereço. Pessoas que não têm certeza de que seu endereço postal está atualizado precisam verificar como alterar seu nome, endereço ou Seguro Social número para mais informações. Você também precisa ter as informações da conta bancária atualizadas, caso contrário, receberá um cheque peper pelo correio.

Há alguns contribuintes‘ descontos que podem ser reduzidos ou retidos para saldar dívidas existentes. As pessoas que devem dinheiro a determinadas agências ou instituições governamentais terão seus descontos retirados e enviarão o restante do dinheiro por meio de cheque em papel. As pessoas que devem mais do que o valor do seu desconto receberão uma carta explicando como esse desconto foi usado para pagar a dívida.