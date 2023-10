Descubra as datas e quem tem direito

O programa Bolsa Família é uma importante iniciativa do Governo Federal que busca auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil. Além dos pagamentos regulares realizados ao longo do ano, no mês de dezembro é concedido o tão aguardado Abono Natalino, um benefício adicional que tem como objetivo proporcionar um auxílio financeiro extra para que as famílias possam desfrutar de um Natal mais digno e comemorar as festividades de fim de ano de forma mais tranquila.

O Que é o Abono Natalino do Bolsa Família?

O Abono Natalino do Bolsa Família é um benefício adicional concedido aos beneficiários do programa no mês de dezembro. Essa iniciativa visa proporcionar um suporte financeiro extra para as famílias cadastradas, garantindo que elas tenham condições de celebrar o Natal de forma mais satisfatória, adquirindo alimentos, presentes e realizando outras despesas típicas dessa época do ano.

O Abono Natalino do Bolsa Família é uma ação de caráter estadual, sendo pago pelo Governo da Paraíba. Instituído pela Lei nº 9.973 de 25 de abril de 2013, o benefício é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Humano (Sedh) e utiliza as informações do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para determinar quais beneficiários estão aptos a receber o valor extra.

Quem Tem Direito a Receber o Abono Natalino?

Embora o Governo da Paraíba ainda não tenha confirmado oficialmente o pagamento do Abono Natalino em 2023, estima-se que mais de 600 mil famílias paraibanas estejam aptas a receber o benefício. Assim como nos anos anteriores, o Abono Natalino será destinado às famílias que já são beneficiárias regulares do programa Bolsa Família.

Para ser elegível ao Abono Natalino, é necessário receber regularmente o Bolsa Família e atender aos critérios estabelecidos pelo programa. Por isso, é fundamental que os beneficiários mantenham seus cadastros atualizados e cumpram todas as exigências para garantir a obtenção do Abono Natalino.

Qual é o Valor do Abono Natalino?

O valor do Abono Natalino do Bolsa Família é estabelecido pela Lei nº 12.802 e será de R$ 64,00 por beneficiário. Esse valor é o mesmo que foi repassado nos anos anteriores, garantindo uma ajuda significativa para as famílias beneficiárias.



É importante ressaltar que o pagamento do Abono Natalino é realizado de acordo com o calendário do programa para o mês de dezembro. Embora o calendário de pagamentos do Abono Natalino ainda não tenha sido confirmado oficialmente pelo Governo da Paraíba, é possível utilizar o calendário de pagamentos do Bolsa Família como referência. O pagamento do Abono Natalino costuma ocorrer em conjunto com o pagamento da última parcela do programa no mês de dezembro.

Confira abaixo um exemplo de calendário de pagamentos do Bolsa Família em dezembro:

Data de Pagamento 11 de dezembro 12 de dezembro 13 de dezembro 14 de dezembro 15 de dezembro 18 de dezembro 19 de dezembro 20 de dezembro 21 de dezembro 22 de dezembro

É importante lembrar que esses dados são apenas uma estimativa baseada em calendários anteriores. É fundamental aguardar a divulgação oficial do Governo da Paraíba para confirmar as datas de pagamento do Abono Natalino em 2023.

Como é Feito o Pagamento do Abono Natalino?

O pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família é realizado diretamente na conta dos beneficiários. Assim como os pagamentos regulares do programa, o valor extra do Abono Natalino é depositado nas contas cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Dessa forma, é fundamental que os beneficiários mantenham seus dados atualizados, principalmente o número da conta bancária, para garantir o correto recebimento do Abono Natalino. A atualização dos cadastros é uma responsabilidade dos beneficiários e contribui para que todos tenham acesso aos benefícios a que têm direito.

Mantenha seus Cadastros Atualizados e Garanta o Abono Natalino

Para garantir a obtenção do Abono Natalino do Bolsa Família, é fundamental que os beneficiários mantenham seus cadastros atualizados e cumpram todas as exigências previstas pelo programa. Dessa forma, será possível desfrutar desse benefício extra e ter um Natal mais feliz e tranquilo.