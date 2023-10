descubra as transformações que as embalagens de produtos terão a partir de AMANHÃ

As embalagens dos produtos que consumimos diariamente estão prestes a passar por grandes mudanças a partir de amanhã. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleceu novas regras para os dados nutricionais e informações presentes nas embalagens, visando padronizar e facilitar a compreensão dos consumidores. Neste artigo, vamos explorar em detalhes as principais alterações que serão implementadas, oferecendo uma visão abrangente das mudanças que você pode esperar encontrar nas embalagens dos produtos que compra.

Contexto das Mudanças

A Anvisa determinou que todas as embalagens de alimentos devem conter uma lista com os ingredientes e a quantidade de cada um deles por porção. Essa informação é importante para que os consumidores possam tomar decisões mais conscientes sobre os produtos que consomem, levando em consideração suas necessidades nutricionais e eventuais restrições alimentares.

No entanto, as novas regras estabelecidas pela Anvisa vão além da simples disponibilização dessas informações. Seu objetivo é padronizar as informações e torná-las mais compreensíveis para a maioria da população.

Medidas Padronizadas

Uma das mudanças significativas é a padronização das medidas presentes nas embalagens. A partir de agora, os alimentos devem apresentar a porcentagem de cada ingrediente em relação a 100 gramas do produto. No caso das bebidas, a medida é dada a cada 100 mililitros. Essa padronização permitirá uma comparação mais fácil entre diferentes produtos e facilitará o entendimento das informações nutricionais.

Medidas Caseiras

Além da padronização das medidas, as embalagens também devem apresentar medidas caseiras. Em vez de informar apenas a quantidade em gramas, os rótulos devem trazer medidas como xícaras, colheres de sopa e fatias. Essa mudança visa facilitar o entendimento das informações por parte dos consumidores, tornando-as mais próximas do dia a dia das pessoas.

Nova Forma de Apresentação dos Dados



Você também pode gostar:

As informações nutricionais presentes nas embalagens também sofrerão alterações na forma de apresentação. Agora, elas devem estar em um quadro, próximo à lista de ingredientes, com fundo branco e letras pretas. Essa tabela não pode ter divisões e precisa estar em uma área de fácil localização na embalagem. Essa mudança tem como objetivo tornar as informações mais visíveis e acessíveis aos consumidores.

A Adoção da Lupa

Uma das principais inovações nas embalagens é a adoção da lupa. Ela será inserida na parte da frente do rótulo, sempre na parte superior e de fácil localização visual. A lupa será utilizada para indicar aos consumidores que o produto possui alto teor de um ou mais dos seguintes itens: açúcares, sódio e gorduras saturadas. Essa informação será essencial para aqueles que buscam evitar o consumo excessivo desses componentes em sua dieta.

Prazo para Adequação

As empresas terão um prazo para se adequarem às novas regras. Embora a mudança tenha sido estabelecida em outubro de 2022, o prazo final para que todas as empresas adotem o novo modelo é amanhã, dia 10 de outubro de 2023. A Anvisa estabeleceu esse período para que as empresas possam realizar as alterações necessárias nas embalagens e se adequarem às novas exigências.

Benefícios para os Consumidores

Essas mudanças nas embalagens trarão benefícios significativos para os consumidores. Ao padronizar as informações nutricionais, as pessoas poderão fazer comparações mais precisas entre diferentes produtos e tomar decisões mais informadas sobre sua alimentação. Além disso, a adoção da lupa facilitará a identificação de produtos com alto teor de açúcares, sódio e gorduras saturadas, permitindo que os consumidores façam escolhas mais saudáveis.

Conscientização e Educação dos consumidores

A implementação dessas mudanças também requer um esforço de conscientização e educação por parte dos consumidores. É importante que as pessoas estejam cientes das novas regras e compreendam a importância de ler e entender as informações presentes nas embalagens dos produtos que consomem. As empresas também têm um papel fundamental nesse processo, fornecendo informações claras e de fácil compreensão nas embalagens.

Impacto nas Indústrias e Empresas

As mudanças nas embalagens terão um impacto significativo nas indústrias e empresas que produzem e comercializam alimentos e bebidas. Elas terão que se adaptar às novas regras, revisar seus processos de produção e redesignar suas embalagens para atender às exigências da Anvisa. Essa transição pode exigir investimentos em tecnologia e treinamento, mas também pode representar uma oportunidade para empresas inovarem e se destacarem no mercado.

Compreensão dos consumidores é necessária

A partir de amanhã, as embalagens dos produtos que consumimos diariamente serão obrigadas a passar por grandes mudanças. Essas alterações têm como objetivo padronizar as informações nutricionais, facilitar a compreensão dos consumidores e promover escolhas mais conscientes e saudáveis. As medidas padronizadas, a inclusão de medidas caseiras, a nova forma de apresentação dos dados e a adoção da lupa são algumas das principais mudanças que você pode esperar encontrar nas embalagens dos produtos a partir de agora. É fundamental que os consumidores estejam cientes dessas mudanças e busquem compreender as informações presentes nas embalagens para fazer escolhas mais informadas em relação aos alimentos que consomem. As empresas também têm a responsabilidade de se adequar às novas regras e fornecer informações claras e precisas em suas embalagens. Juntos, consumidores e empresas podem promover uma alimentação mais saudável e consciente.