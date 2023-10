Descubra como conseguir um EMPRÉSTIMO pelo PicPay mesmo estando NEGATIVADO

Se você está enfrentando dificuldades financeiras devido a um histórico de crédito negativo, o PicPay pode ser a solução que você procura.

Recentemente, a financeira anunciou em seu site diversas opções de empréstimos disponíveis mesmo para aqueles com restrições no nome.

Assim, essa possibilidade é recebida com muito entusiasmo, afinal, o número de inadimplentes no Brasil começou a apresentar uma tendência de queda só recentemente, depois de iniciativas governamentais, como o Desenrola Brasil e ações movidas pelas próprias instituições financeiras.

Dessa forma, mesmo com dados animadores, é sabido que há ainda uma grande porcentagem de pessoas que não renegociaram suas dívidas e hoje encontram dificuldades em conseguir empréstimos, bem como outros serviços relacionados ao crédito.

O PicPay então alcança essa parcela da população, fornecendo recursos para que as mesmas consigam se organizar melhor financeiramente. Todavia, é muito importante entender os critérios e especificações da modalidade.

E nesse sentido, preparamos esse texto. As informações detalhadas sobre o processo estão disponíveis no texto que elaboramos abaixo.

Não deixe de conferir para aproveitar ao máximo essa oportunidade disponibilizada pelo PicPay.

Modalidades de empréstimos disponibilizadas pelo PicPay para negativados



O PicPay apresenta diversas alternativas de solicitação de empréstimo para indivíduos com histórico de crédito comprometido.

Recentemente, a instituição financeira revelou três opções amplamente utilizadas: a antecipação do saque-aniversário, o empréstimo consignado e o empréstimo com bem em garantia.

Na modalidade de antecipação do saque-aniversário, os clientes têm a oportunidade de adiantar valores correspondentes a múltiplas parcelas do benefício, com o pagamento efetuado por meio do desconto direto das parcelas anuais do fundo de garantia.

Sem dúvidas, essa possibilidade do PicPay oferece uma maneira conveniente de acesso antecipado aos recursos. Proporcionando assim aos usuários uma solução flexível para suas necessidades financeiras.

Vale ressaltar também que essa modalidade tem sido alvo de diversos debates para reajustes das diretrizes de solicitação. Uma das pautas em questão é a possibilidade de solicitação de 100% do fundo de garantia, bem como a redução das restrições impostas.

Além disso, o PicPay também oferece a opção de empréstimo consignado, uma modalidade na qual as parcelas são descontadas diretamente do salário ou benefício do cliente.

Servidores públicos, aposentados, pensionistas e empregados de empresas com convênios têm a opção de solicitar este serviço, onde o valor correspondente é descontado diretamente de suas folhas de pagamento

É importante pontuar que essa alternativa garante taxas de juros mais baixas e condições de pagamento favoráveis.

Por fim, para aqueles que possuem um bem valioso, como um imóvel ou veículo, o empréstimo com bem em garantia é uma alternativa viável.

Nesse caso, o cliente pode utilizar o bem como garantia para obter um empréstimo no PicPay com taxas de juros mais baixas, oferecendo segurança tanto para o cliente quanto para a instituição financeira.

Veja como conhecer melhor cada modalidade de empréstimo do PicPay

Por meio do aplicativo PicPay, os clientes agora têm a conveniência de explorar diversas opções de empréstimos de forma rápida e eficaz, sem a necessidade de deslocamento até uma agência física ou estabelecimento semelhante.

Na seção de simulação de empréstimos do aplicativo, é possível analisar minuciosamente todos os detalhes relacionados à operação, incluindo taxas e outras informações pertinentes.

Esse processo simplificado proporciona a facilidade de acesso a empréstimos mesmo para aqueles que estão com restrições de crédito, apresentando condições altamente competitivas em comparação com o mercado atual. Então, confira abaixo o passo a passo simples:

Passo a passo:

Abra o aplicativo do PicPay em seu dispositivo; No menu inferior, clique em ‘Carteira’; Em seguida, selecione a opção ‘Empréstimos’; Aqui, você encontrará todas as modalidades de empréstimo disponíveis para você no momento; Escolha a opção ‘Empréstimo Pessoal’ e confira se há uma oferta ativa para você; Se encontrar uma oferta, siga para as próximas telas para fazer uma simulação e dar continuidade ao processo.

Para aumentar suas chances de receber uma oferta de Empréstimo Pessoal, lembre-se de manter o aplicativo sempre atualizado.

Além disso, realizar pagamentos, transferências e conectar suas contas de outras instituições na Conta das Contas do PicPay pode ajudar a tornar uma oferta disponível para você.