Descubra como estudar para o cargo de pesquisador no concurso CETEM

O concurso CETEM (Centro de Tecnologia Mineral) está com edital na praça e oferta oportunidades para o cargo de pesquisador.

Concurso CETEM

Com vínculo ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o tão aguardado concurso CETEM (Centro de Tecnologia Mineral) chegou com força total. São 21 oportunidades reluzentes para os cargos de pesquisador e tecnologista, oferecendo um salário inicial de R$ 5.913,57, além de atrativas gratificações.

As provas estão programadas para acontecer entre os dias 1º a 26 de abril de 2024, criando um zumbido de empolgação entre os concurseiros. Esta é a chance que você estava esperando para trilhar o caminho da carreira pública.

O que vai cair neste edital

O Concurso CETEM traz consigo um desafio em três etapas:

a) Provas Escritas: Nessa etapa, os candidatos enfrentarão provas objetivas, compostas por 40 questões de múltipla escolha, e provas discursivas. Essas avaliações têm caráter eliminatório e classificatório, visando a testar o conhecimento técnico na área de atuação do cargo desejado, bem como a capacidade de expressão por escrito e o uso correto das normas da Língua Portuguesa.

b) Defesa de Memorial: A segunda etapa é a defesa de memorial, com caráter eliminatório e classificatório. Neste momento, os candidatos terão a oportunidade de destacar suas qualificações e experiência na área, demonstrando sua aptidão para o cargo.

c) Avaliação de Títulos: A última etapa, de caráter apenas classificatório, envolve a análise dos títulos dos candidatos. Aqui, suas qualificações educacionais e profissionais serão avaliadas.

A prova escrita tem uma duração máxima de 6 horas e inclui tanto questões objetivas quanto questões discursivas. Ela busca avaliar o conhecimento técnico e a capacidade de comunicação escrita dos candidatos, seguindo as normas da Língua Portuguesa. É uma jornada desafiadora, mas que pode levar a uma recompensa valiosa: uma carreira no CETEM.



Conteúdo programático do concurso CETEM

Assistente de Pesquisa, Classe I, para atuar na Coordenação de Análises Minerais do CETEM

Equilíbrio químico: ácido-base, solubilidade, complexação e oxirredução; análise qualitativa de cátions e ânions; análise gravimétrica; volumetrias de precipitação, ácido-base, de complexação e de oxi-redução; espectroscopia de absorção molecular no Ultravioleta/Visível; espectrometria de absorção atômica;

espectrometria de fluorescência de raios X; espectrometria ótica de emissão com plasma indutivamente acoplado; espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado; espectrometria de massas com amostragem por ablação a laser; erro, tratamento estatístico de dados e interpretação de resultados obtidos com métodos instrumentais.

Assistente de Pesquisa, Classe I, para atuar na Coordenação de Análises Minerais do CETEM/RJ

Desenvolvimento e gerenciamento de projetos de pesquisa nas áreas de mineralogia de minérios, mineralogia aplicada e de processos e geometalurgia;

Preparação de amostras de minérios para caracterização química e mineralógica: amostragem e quarteamento de amostras, redução de tamanho de partículas visando análises químicas, análises por difração de raios X (qualitativa e quantitativa) e embutimento para mineralogia automatizada por MEV/EDS; Petrografia e microscopia de minérios por microscopia ótica;

Identificação de minerais por difratometria de raios X. Análise quantitativa de minérios por difratometria de raios X (método de Rietveld por parâmetros fundamentais); Microscopia eletrônica de varredura de minérios.

Uso de sistemas de mineralogia automatizada baseados em microscopia eletrônica de varredura com espectrometria de energia dispersiva de raios X. Determinação analítica de composição mineral pontual por fluorescência de raios X por dispersão de energia e de onda; Espectroscopia Raman de minerais; Análise digital de imagens óticas e eletrônicas de minérios, incluindo imagens de química pontual e espectroscopia;

Aquisição e interpretação de resultados de análises termogravimétricas, termodiferenciais e microcalorimétricas (TGADTA-DSC); Determinação analítica de composição mineral pontual por ICP-MS com amostragem por ablação laser.