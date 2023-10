Muitos brasileiros ainda se questionam sobre como o Bolsa Família pode ser cortado e o que pode fazer uma família perder o direito ao benefício. Porém, é muito importante entender em quais casos isso pode acontecer, a fim de garantir que o seu cadastro esteja dentro das regras do programa e você não corra esse risco.

Afinal, sabemos que o pagamento do Bolsa Família é o suporte de milhões de brasileiros e perdê-lo pode ser um grande problema. Por isso, convidamos você para acompanhar este texto e entender tudo sobre o assunto, a fim de proteger o seu benefício. Continue lendo!

Descubra como o Bolsa Família pode ser cortado e evite problemas

Existem algumas situações específicas que podem fazer com que o pagamento do benefício seja cortado temporária ou definitivamente. Muitas vezes, esses cortes acontecem por falta de atenção das famílias, que se esquecem de averiguar a necessidade de atualizar o cadastro, por exemplo.

Além disso, o benefício também pode deixar de ser pago a partir do momento em que o Governo faz um pente-fino e percebe que determinados cadastros contêm informações equivocadas, especialmente com relação à renda per capita.

A seguir, damos mais detalhes sobre isso para que você possa tirar as suas dúvidas.

Divergências com relação à renda da família

Hoje, o valor máximo de renda per capita que uma família pode receber, para fazer parte do programa Bolsa Família, é de R$ 218. Isso significa que todas as famílias que têm uma renda acima disso não estão elegíveis ao programa.

Porém, o que tem acontecido é que muitas pessoas, mesmo ganhando acima da renda permitida, não atualizam o cadastro com essa informação. Nesses casos a intenção é, justamente, continuar recebendo o benefício, mesmo quando não haveria mais necessidade.



No entanto, durante a averiguação do Governo, que é chamada de “pente-fino”, muitas vezes essas divergências com relação à renda da família são detectadas.

Isso porque o Governo cruza uma série de dados diferentes sobre o titular, encontrando as possíveis fontes de renda que não têm sido incluídas no CadÚnico.

No momento em que isso acontece, o Bolsa Família pode ser cortado por conta da inelegibilidade para participar do programa. Portanto, se a sua renda aumentar, atualize essa informação, pois cedo ou tarde isso será detectado e seu cadastro poderá ser cancelado por fraude.

Falta de atualização cadastral

Outro ponto em que o Bolsa Família pode ser cortado é quando a família deixa de atualizar o cadastro. É importante ter em mente que essa atualização deve acontecer, no máximo, a cada dois anos.

Depois desse período, se a atualização não for feita, os pagamentos poderão ser barrados. O mesmo acontece quando há uma convocação para atualização e as pessoas não comparecem ao local para cumprir com a obrigação de atualizar.

Por isso, sempre verifique se a sua atualização cadastral realmente foi feita no tempo estipulado ou se é necessário fazer novamente, para não correr o risco de perder o seu pagamento mensal.