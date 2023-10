Descubra de forma rápida e simples se você tem direito a receber R$ 15.000 da Caixa

O Instituto Sigilo lançou uma página na internet para ajudar os beneficiários do antigo Auxílio Brasil a descobrirem se tiveram seus dados vazados em 2022. Essa iniciativa surgiu após a Justiça determinar que a Caixa Econômica Federal e a União paguem uma indenização de R$15.000 para cada pessoa que teve suas informações utilizadas indevidamente. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explicar como você pode consultar se tem direito a essa indenização e o que fazer após a consulta.

Como consultar se você tem direito aos R$15.000 da Caixa

Para verificar se você teve seus dados vazados e se tem direito à indenização de R$15.000 da Caixa, siga os passos abaixo:

Acesse o site Clique em “Conferir se eu tenho direito”; Preencha o formulário com seu nome completo, CPF, e-mail e telefone; Leia atentamente a política de privacidade e os termos de uso; Se desejar, associe-se à ONG; Após o preenchimento, será exibida uma mensagem informando se você está elegível ou não.

Caso a mensagem exibida seja “Você não está elegível”, significa que seus dados não foram vazados. Porém, se a mensagem for “Você está elegível”, é importante aguardar o desenrolar do processo.

O que fazer após a consulta

É importante destacar que o processo ainda está em andamento e pode passar por outras instâncias antes de ser finalizado. Portanto, é fundamental acompanhar os e-mails e o site do Instituto Sigilo para se manter informado sobre o andamento da ação.

Após a conclusão do processo, é recomendado que cada beneficiário tenha seu próprio advogado para dar prosseguimento ao caso e garantir o acesso aos R$15.000 da Caixa.

Decisão em 1ª instância e possibilidade de recurso



A determinação da indenização de R$15.000 por beneficiário foi feita em 1ª instância, o que significa que ainda cabe recurso por parte da Caixa Econômica Federal e da União. Portanto, é importante aguardar o desfecho final do processo.

A estimativa é de que cerca de 4 milhões de brasileiros tenham tido suas informações vazadas em outubro de 2022, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os dados vazados estão endereço completo, número de celular e data de nascimento dos beneficiários.

A Caixa Econômica Federal afirmou que já recorreu da decisão e que não identificou nenhum vazamento de dados em sua base. A instituição ressalta que possui uma infraestrutura adequada para garantir a integridade das informações.

A importância da proteção de dados pessoais

A ação movida pelo Instituto Sigilo também envolve a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). O juiz responsável pelo caso ressaltou que as instituições deveriam ter zelado pela proteção dos dados dos beneficiários, o que não ocorreu.

O vazamento de dados pessoais pode causar prejuízos significativos às vítimas, uma vez que essas informações podem ser utilizadas por terceiros com finalidades fraudulentas. Por isso, é fundamental que as instituições responsáveis tomem todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos dados.

Recebimento da indenização

A consulta para verificar se você tem direito aos R$15.000 do Auxílio Brasil pode ser feita de forma rápida e fácil através do site do Instituto Sigilo. É importante acompanhar o andamento do processo e, caso você esteja elegível, contar com o apoio de um advogado para garantir o recebimento da indenização.

A proteção dos dados pessoais dos beneficiários é fundamental para evitar esse tipo de vazamento e prejuízos futuros. As instituições responsáveis devem assumir a responsabilidade de resguardar as informações dos cidadãos e tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos dados.