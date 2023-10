As moedas antigas podem parecer simples relíquias do passado, mas por trás de sua simplicidade, muitas vezes escondem verdadeiras fortunas.

Relíquia de níquel: descubra o potencial de valor da MOEDA RARA de 200 réis

Para os entusiastas e colecionadores, essas moedas, que circularam décadas ou até mesmo séculos atrás, têm um valor inestimável, principalmente devido à sua raridade. Vamos explorar especificamente a moeda de 200 réis de 1888, que faz parte da última família de níquel utilizada no Brasil antes da proclamação da república, tornando-a um item de alto valor histórico.

O tesouro de 200 réis

A moeda de 200 réis de 1888 tem aproximadamente 15 gramas de peso e apresenta no anverso o brasão do Império do Brasil, a data e duas estrelas entre os números. Desse modo, no verso, exibe o número 200 e a palavra “réis” logo abaixo. Nas bordas, encontramos a inscrição: “Decreto nº 1817, de 5 de setembro de 1870.”

Avaliando o valor

Mas qual é o valor real dessa moeda hoje? O valor pode variar consideravelmente dependendo do estado de conservação. Aqui estão os valores atualizados da moeda de 200 réis de 1888:

MDC (Muito Bem Conservada): R$ 100;

SOBERBA: R$ 950;

FLOR DE CUNHO (Estado de conservação impecável): R$ 3.800.

Entretanto, esses valores são apenas uma referência geral. Visto que se a moeda apresentar características específicas, o valor de mercado pode ser significativamente maior. Veja os valores atualizados para casos especiais:



Se a moeda tiver o reverso horizontal:

MDC: R$ 480;

SOBERBA: R$ 2.000;

FLOR DE CUNHO: R$ 7.000.

Se a moeda tiver o reverso invertido:

MDC: R$ 850;

SOBERBA: R$ 4.500;

FLOR DE CUNHO: R$ 23.000.

Como vender sua moeda rara?

Agora que você sabe o valor da sua moeda, talvez esteja se perguntando como vendê-la. Existem várias opções disponíveis para quem deseja vender uma moeda rara.

Lojas especializadas

Você pode começar procurando lojas especializadas em moedas, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas virtuais. Isso porque muitas delas têm especialistas que podem avaliar sua moeda e oferecer orientações sobre o processo de venda.

Casas de leilão numismático

Outra alternativa é contatar casas de leilão numismático. Visto que essas casas têm experiência em lidar com moedas raras e podem ajudá-lo a obter uma avaliação precisa do valor de sua moeda. Desse modo, duas opções notáveis são a “Brasil Moeda Leilões” e a “Tenor&Pellizare.” A primeira opção permite que você cadastre a moeda encontrada e a envie para avaliação.

Após a avaliação, a casa oferecerá um valor, e você poderá decidir se deseja colocá-la à venda ou não. Já “Tenor&Pellizare” também avalia moedas e permite que você as coloque à venda em seu site. Para isso, é necessário fornecer fotos e informações detalhadas sobre a moeda.

Venda para colecionadores estrangeiros

Contudo, se você optar por vender a moeda para um colecionador estrangeiro, é essencial verificar o histórico de compras do colecionador em sites de vendas para evitar golpes.

De forma geral, é importante lembrar que o valor de uma moeda rara depende de diversos fatores, incluindo a quantidade de moedas desse tipo em circulação e o estado de conservação. Às vezes, uma moeda emitida há décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia, destacando que a raridade e o estado da peça são os principais determinantes de seu valor.

Portanto, se você tiver a sorte de encontrar uma moeda de 200 réis de 1888 em boas condições, aproveite a oportunidade para vendê-la dentro do universo dos colecionadores. No entanto, certifique-se de fazer sua pesquisa, obter avaliações profissionais e escolher a melhor opção para vender sua relíquia numismática.

Certamente, o mercado de moedas raras pode ser uma grande oportunidade para quem possui moedas antigas, bem como moedas recentes que sejam colecionáveis, como é o caso das moedas “Rio 2016“, por exemplo.