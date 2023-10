Descubra o que acontece com os sorteios das LOTERIAS em 12 de outubro

O dia 12 de outubro é uma data especial para o Brasil, pois é quando celebramos o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a santa padroeira do país. Nesse dia, muitas pessoas aproveitam o feriado nacional para descansar, se divertir e participar de atividades de lazer. No entanto, é importante lembrar que o feriado também afeta os sorteios das loterias, como a Mega-Sena, a Quina e a Lotofácil.

Neste artigo, vamos explicar como ficam os sorteios das loterias no dia 12 de outubro, quais são as mudanças e quando os sorteios serão realizados. Continue lendo para não perder nenhuma informação importante!

Mudanças nos sorteios das loterias

Como o feriado de 12 de outubro é um dia especial e de descanso para muitas pessoas, os sorteios das loterias sofrem algumas alterações. Normalmente, esses sorteios acontecem diariamente, de segunda a sábado, com vários sorteios a cada dia. No entanto, nos feriados, os sorteios não ocorrem ou são transferidos para outro dia.

Neste ano, o feriado de 12 de outubro cai em uma quinta-feira, e as loterias mais afetadas serão a Mega-Sena, a Quina, a Lotofácil, a Timemania e o Dia de Sorte. Esses sorteios estavam programados para acontecerem nesse dia, mas precisarão ser ajustados devido ao feriado.

A seguir, vamos explicar as mudanças específicas para cada uma dessas loterias:

Mega-Sena

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, conhecida pelos seus prêmios milionários. Normalmente, os sorteios acontecem às quartas-feiras e aos sábados. No entanto, no dia 12 de outubro, o sorteio será adiado, e ao invés de três sorteios, como vem acontecendo desde agosto, serão realizados apenas dois sorteios, na terça-feira e no sábado. Portanto, fique atento às novas datas para não perder a chance de concorrer aos prêmios da Mega-Sena.

Quina



A Quina é outra loteria muito popular no país, com sorteios diários de segunda a sábado. No entanto, no dia 12 de outubro, o sorteio da Quina será simplesmente pulado, ou seja, não haverá sorteio nessa data. Portanto, se você costuma apostar nessa loteria, lembre-se de que o sorteio não acontecerá no feriado e aguarde as novas datas para fazer suas apostas.

Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais fáceis de ganhar, com sorteios diários de segunda a sábado. No entanto, no dia 12 de outubro, assim como na Quina, o sorteio da Lotofácil será pulado, ou seja, não haverá sorteio nessa data. Por isso, se você é fã dessa loteria, fique atento às novas datas para continuar participando dos sorteios e aumentar suas chances de ganhar.

Timemania

A Timemania é uma loteria voltada para os apaixonados por futebol, onde você pode apostar nos seus times do coração. Normalmente, os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados. No dia 12 de outubro, o sorteio que estava programado para essa data será transferido para a sexta-feira, dia 13. Portanto, se você costuma apostar na Timemania, anote essa nova data e não perca a oportunidade de concorrer aos prêmios.

Dia de Sorte

O Dia de Sorte é uma loteria que permite que você aposte nos dias do mês e nos meses do ano. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados. No dia 12 de outubro, o sorteio que estava programado para essa data será realizado na sexta-feira, dia 13. Portanto, se você gosta de apostar nessa loteria, fique atento à nova data e não deixe de participar.

Sorteios das Loterias na sexta-feira, dia 13

Após o feriado de 12 de outubro, os sorteios das loterias voltam ao normal, inclusive com alguns sorteios que seriam realizados no feriado. Portanto, na sexta-feira, dia 13, os sorteios serão retomados e você poderá participar normalmente.

Lembramos que é sempre importante conferir os resultados dos sorteios e verificar se você foi um dos ganhadores. Caso você seja contemplado, siga as orientações da Caixa Econômica Federal para resgatar seu prêmio e aproveitar essa sorte.

Loterias sofrem alterações nos feriados

No feriado do dia 12 de outubro, os sorteios das loterias sofrem algumas mudanças devido ao descanso nacional em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida. As loterias mais afetadas são a Mega-Sena, a Quina, a Lotofácil, a Timemania e o Dia de Sorte. É importante ficar atento às novas datas dos sorteios e não perder a oportunidade de concorrer aos prêmios.

Aproveite o feriado para descansar, se divertir e, quem sabe, se tornar o próximo milionário do Brasil. Boa sorte e boas apostas!