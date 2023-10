Descubra os 5 melhores caça-níqueis da Pragmatic Play

Os amantes de máquinas caça-níqueis certamente já ouviram falar do provedor Pragmatic Play.

Essa empresa foi fundada em 2015, por isso a consideramos ainda bastante jovem no setor e está sediada na ilha de Malta. Desde então, sua biblioteca vem crescendo e se desenvolvendo, e agora ela fornece especialmente seus caça-níqueis para muitos dos cassinos mais importantes do setor em nosso país. Você quer conhecer os 5 melhores caça-níqueis da Pragmatic Play?

Wolf Gold

Volatilidade média;

25 linhas de pagamento;

Aposta mínima 0,25;

Aposta máxima 125;

Retorno (RTP) 96,01% Retorno (RTP) 96,01;

Pagamento máximo x 2500.

Esta slot, premiada como Melhor Jogo do Ano em 2018 nos Malta Gaming Awards, é um dos lançamentos mais populares da Pragmatic Play. Ele se passa na vida selvagem do deserto norte-americano e, em seus 5 cilindros, encontramos animais como lobos – que dão nome à máquina e funcionam como um curinga -, pumas, águias, cavalos e outros.

Sweet Bonanza

Volatilidade média;

Linhas de pagamento – 0;

Aposta mínima – 0,20;

Aposta máxima – 125;

Retorno (RTP) – 96,51%;

Pagamento máximo – x21 100.

Esse caça-níqueis foi criado para quem gosta de doces, pois ele está repleto de doces! E sim, você leu certo: suas linhas de pagamento são reduzidas a zero, não há nenhuma! Então, como ela funciona? De forma muito simples – e ao mesmo tempo muito original – tratando todos os símbolos comuns como se fossem scatters. Em outras palavras, você precisa combinar vários símbolos idênticos na grade para ter direito a prêmios.

Chilli Heat

Volatilidade média;

Linhas de pagamento – 25;

Aposta mínima – 0,25;

Aposta máxima – 125;

Retorno (RTP) – 95%;

Pagamento máximo – x1000.

Esse caça-níqueis não é adequado para paladares sensíveis, pois é um tributo aos condimentos mexicanos picantes. O layout da slot é clássico, com uma grade 5×3 e um RTP um pouco abaixo da média. Nos rolos do Chilli Heat, encontramos pimentas ardentes – que funcionam como símbolo selvagem -, mariachis, sóis com bigodes – o símbolo de dispersão da máquina – e deliciosas margaritas com limão.

The Dog House Megaways

Alta volatilidade;

Linhas de pagamento – 117 649;

Aposta mínima – 0,20;

Aposta máxima – 100;

Retorno (RTP) 96,55 % Retorno (RTP) 96,55;

Pagamento máximo – x12 305.

A Pragmatic Play está aproveitando ao máximo a sua licença Megaways, e eles estão constantemente reformulando os seus jogos tradicionais e convertendo-os para esse formato! Desta vez, é a vez do The Dog House, o caça-níqueis estrelado por adoráveis cachorrinhos que você não resistirá, especialmente quando eles multiplicam a sua aposta inicial em x12 305. Sem dúvida, essa é uma versão muito mais emocionante desse caça-níqueis.

Peaky Blinders

Volatilidade média/alta;

Linhas de pagamento – 20;

Aposta mínima – 0,20;

Aposta máxima – 100;

Retorno (RTP) 96,50 % Retorno (RTP) 96,50;

Pagamento máximo – x2022.

Peaky Blinders se tornou uma das séries mais populares dos últimos tempos e os desenvolvedores não perderam a oportunidade de capitalizar seu sucesso. Essa máquina é inspirada nesse produto audiovisual e não ficou ruim. Sua experiência de jogo é interessante, especialmente para aqueles que viram ou estão assistindo à série da BBC.