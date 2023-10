Descubra os benefícios exclusivos para participantes do Cadastro Único no Programa Desenrola Brasil!

Nesta semana, o governo federal introduziu novas condições de negociação através do programa “Desenrola Brasil“, visando auxiliar os inscritos no Cadastro Único.

O principal objetivo dessa proposta é possibilitar que indivíduos com uma renda mensal de até dois salários mínimos possam renegociar e liquidar suas pendências financeiras.

Uma vez que essas dívidas sejam quitadas, esses cidadãos terão a chance de recuperar seu crédito no mercado.

Para se registrar no Cadastro Único, são elegíveis aqueles que têm uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

Contudo, aqueles que possuem uma renda superior, mas necessitam dos benefícios fornecidos através do Cadastro Único, também são elegíveis. O encarregado de realizar a inscrição deve ser um representante da família, com idade igual ou superior a 16 anos.

A novidade mais recente é que esses cidadãos passarão a ter acesso a condições privilegiadas para renegociação de suas dívidas através do programa de quitação de dívidas.

Dessa forma, este programa, com um foco na resolução de débitos pendentes, pretende auxiliar aproximadamente 32 milhões de pessoas nesta nova fase.

Faz parte do Cadastro Único e está endividado? Então não perca esse artigo, nele iremos trazer todas as informações importantes que você deve saber!

Quais inscritos no Cadastro Único podem usufruir das facilidades de renegociação do Desenrola Brasil?



Você também pode gostar:

Embora a inscrição no Cadastro Único seja um passo importante, ela não garante automaticamente o acesso aos benefícios do programa.

O projeto estabelece critérios específicos para determinar quem pode acessar essas vantagens, focando principalmente nos consumidores da faixa 1.

Portanto, para estar apto, o interessado deve possuir uma renda familiar de até dois salários mínimos e/ou estar devidamente inscrito no Cadastro Único. Além disso, as dívidas devem ter sido contraídas no período entre 2019 e 2022 e serem de até R$ 20 mil.

Todavia, aqueles que possuem renda que excede o limite estabelecido, ainda têm a possibilidade de negociar suas dívidas.

Entretanto, devem fazer parte do Cadastro único e passam a se enquadrar no grupo da “faixa 2” do programa. Dessa forma, as negociações são permitidas exclusivamente para dívidas contraídas com instituições bancárias.

Além disso, para incentivar o pagamento rápido e eficaz, os maiores descontos são oferecidos para aqueles que optam pelo pagamento à vista.

Você pode se interessar em ler também:

Quais as condições de negociação oferecidas pelo programa Desenrola Brasil?

Desde a última segunda-feira (9), esse programa com foco em endividados intensificou suas ofertas benéficas para aqueles inscritos no Cadastro Único.

Para os indivíduos enquadrados na faixa 1, as oportunidades de negociação não se limitam apenas a dívidas com bancos.

Eles também têm acesso a propostas de acordos com diversas outras empresas, englobando companhias fornecedoras de serviços essenciais como água, eletricidade e telecomunicações.

O programa expandiu sua rede de colaboradores em mais de 600 empresas que após participarem de um processo de leilão, tornaram-se credenciadas ao Desenrola Brasil.

Dessa forma, aumenta as chances dos indivíduos vinculados ao Cadastro Único de quitarem suas dívidas.

Ao entrar no portal do programa, os usuários podem visualizar de maneira clara e objetiva todas as suas dívidas que se qualificam para a negociação.

Adicionalmente, o site apresenta o valor original do débito e o montante com desconto que pode ser pago, tornando o processo transparente e acessível.

As empresas participantes do programa estão disponibilizando condições especiais de pagamento para os inscritos no Cadastro Único, trazendo oportunidades inéditas de renegociação.

O desconto médio é de 86% em cima do valor total da dívida, podendo superar 90%. Além disso, dívidas de até R$ 5 mil podem ser parceladas em um período estendido de até 60 meses (o equivalente a 5 anos).

No caso de optar pelo parcelamento, a taxa de juros aplicada é de, no máximo, 1,99% ao mês. Vale ressaltar que o valor parcelado corresponde ao montante original, ou seja, sem a aplicação do desconto.

Contudo, débitos que variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil devem ser quitados à vista. Isto é, sem a opção de parcelamento.

Passo a passo de acesso ao Desenrola Brasil para registrados no Cadastro Único:

Para os cidadãos já inscritos no Cadastro Único e enquadrados na faixa 1, o programa é facilmente acessível através de uma plataforma digital desenvolvida pelo governo.

O site é integrado com o sistema Gov.br e para efetuar o login é necessário ter uma conta de nível prata ou ouro neste portal.

Veja como funciona o processo:

Visite o site oficial do Desenrola Brasil e localize a opção “Entrar com Gov”; Forneça seu número de CPF e a senha associada à sua conta no Gov.br; Uma vez logado, o sistema apresentará uma lista de débitos pendentes em seu nome; Escolha a dívida que pretende quitar e clique em “Negociar”; Determine sua preferência de pagamento: se deseja pagar à vista ou optar pelo parcelamento.

Por fim, após revisar os termos, confirme o acordo estabelecido.