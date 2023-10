Descubra os cargos autorizados no NOVO Edital

O concurso AGU (Advocacia-Geral da União) pode sair em breve. Os cargos do novo edital já foram liberados. Confira mais detalhes.

Vale lembrar que serão 400 oportunidades neste certame.

Sobre o concurso AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) recebeu autorização no final de setembro para o provimento de 400 vagas em cargos de nível superior. Abaixo, você encontrará a lista de cargos e o número de vagas aprovadas:

Administrador: 154 vagas;

Arquiteto: cinco vagas;

Arquivista: duas vagas;

Analista Técnico-Administrativo: 90 vagas;

Contador: 47 vagas;

Economista: 35 vagas;

Engenheiro: 18 vagas;

Estatístico: sete vagas;

Médico: três vagas;

Psicólogo: dez vagas;

Técnico em Assuntos Educacionais: 20 vagas;

Técnico em Comunicação Social: nove vagas.

Cargos e salários concurso AGU

O edital do concurso AGU que será divulgado especificará as graduações necessárias para cada função. Os cargos de nível superior na AGU terão uma remuneração inicial de R$ 8.272,12, incluindo vencimento básico, gratificações e um auxílio-alimentação de R$ 658.

Há uma exceção para os médicos, que terão uma remuneração de R$ 6.712,12 para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais e R$ 9.740,02 para uma jornada de 40 horas.

Essas 400 vagas serão disponibilizadas por meio do Concurso Nacional Unificado (CNU), com a adesão da Advocacia-Geral da União confirmada em uma entrevista coletiva realizada na última sexta-feira, 29, com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.



Você também pode gostar:

Vantagens de aderir ao edital unificado

A secretaria do órgão alegou que os principais motivos para entrar no concurso unificado foram:

redução de custos para realização do processo seletivo;

maior divulgação e capilaridade na aplicação das provas, possibilitando que uma maior quantidade de candidatos participe.

Sobre o concurso unificado

O Concurso Nacional Unificado (CNU) é uma iniciativa do Governo Federal que tem como objetivo centralizar os concursos autorizados neste ano.

A proposta principal é realizar todas as provas em um único dia, até março de 2024, com aplicação simultânea em aproximadamente 180 municípios de todo o país. Esse modelo visa ampliar o acesso ao serviço público, expandindo as provas para além das capitais estaduais, seguindo o exemplo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Por meio do concurso unificado, os candidatos terão a oportunidade de concorrer a vagas em diferentes cargos, pagando apenas uma taxa de inscrição. A adesão ao CNU foi voluntária, e cada órgão ou entidade pública com vagas autorizadas teve a liberdade de escolher se aderia a esse novo formato.

Até o momento, já foram confirmadas 6.590 vagas em 20 órgãos diferentes. De acordo com a ministra Esther Dweck, o cronograma do CNU seguirá o seguinte calendário:

Lançamento do edital: 20 de dezembro de 2023;

Realização das provas: até março de 2024;

Divulgação do resultado final da etapa unificada: até maio de 2024;

Realização de cursos de formação, quando necessário: até julho de 2024;

Posse dos novos servidores: até agosto de 2024.

Lista de órgãos Enem dos Concursos

Confira a seguir quantidade de vagas e órgãos que aderiram ao certame:

Órgãos Vagas Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) 502 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 742 Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) 520 MGI e transversais 1.480 Ministério da Saúde (MS) 220 Ministério do Trabalho e Emprego (AFT) 900 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 30 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) 110 Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) 40 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 40 Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 35 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 895 Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 130 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 296 Ministério da Cultura (MJSP) 50 Advocacia Geral da União (AGU) 400 Ministério da Educação (MEC) 70 Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) 40 Ministério dos Povos Indígenas (MPI) 30 Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) 60

Confira a distribuição por cargo aqui.

O que vai no cair no concurso unificado?

Pois bem, as matérias são um dos temas mais procurados por aqueles que se preparam para o edital unificado.

Durante entrevista nesta sexta, 29 de setembro, a ministra deixou claro que os detalhes sobre o conteúdo programático serão disponibilizados exclusivamente no edital de abertura.

No entanto, os candidatos que já estão se preparando antecipadamente não precisam se preocupar, uma vez que algumas matérias são comuns à maioria dos concursos públicos.