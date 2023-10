Na hora de economizar nas contas do mês, é importante avaliar os gastos ocultos que aumentam a conta de água para evitá-los e assim reduzir esse consumo mensal. Afinal, quantas vezes tentamos economizar em alguma conta, mas não atingimos o resultado esperado?

Nessas ocasiões, avaliar se não temos um gasto “escondido” é muito importante. E para ajudar você nessa missão, preparamos este conteúdo com algumas considerações. Acompanhe e venha refletir com a gente.

Descubra os gastos ocultos que AUMENTAM a conta de água

Sabemos que nem sempre é fácil reconhecer os gastos ocultos que aumentam a conta de água, não é à toa que eles recebem o nome de “ocultos”, não é mesmo?

Por isso, listamos algumas situações que podem estar passando despercebidas, e você pode não ter se dado conta. Depois de ler este texto, reflita quais dos casos abaixo podem estar presentes na sua rotina:

1. Vazamentos invisíveis

Os vazamentos invisíveis são os vilões número um quando pensamos nos gastos ocultos. Eles podem estar presentes em diferentes áreas de nossas casas, inclusive no espaço externo, o que pode dificultar a detecção.

Nesses casos, o ideal é investir em um controle preventivo. Para isso, você pode contratar um profissional para fazer um verdadeiro checkup em tudo, a fim de encontrar possíveis pontos que precisam de melhorias.

Embora exista o investimento inicial na mão-de-obra do profissional, no longo prazo é possível economizar com a redução dos vazamentos.

2. Uso inadequado da máquina de lavar

A máquina de lavar, sem dúvida alguma, tornou a vida das pessoas ainda mais fácil. Porém, o uso inadequado desse eletrodoméstico pode levar aos gastos ocultos que aumentam a conta de água.

Por exemplo, se você usa a sua máquina todos os dias, mesmo com uma quantidade pequena de roupa, o consumo de água pode estar sendo elevado por isso. Afinal, existe a possibilidade de acumular mais roupa e usar a mesma quantidade de água, reduzindo os custos.

Além disso, usar os níveis de água de forma errada, deixando que entre mais água que o necessário para a lavagem, também é outro erro. Cuidado com isso.

3. Usar mangueira ao invés de balde

Lavar calçadas, carro, garagem, varanda, entre outros, usando a mangueira, ao invés do balde, é um dos principais gastos ocultos que aumentam a conta de água. Além de aumentar a sua conta, esse comportamento também não é nada benéfico para o meio ambiente.

Portanto, comece a avaliar quantas vezes você tem usado a mangueira para lavar as partes externas da sua casa, e tente usar o balde a partir de agora. Acredite, a diferença pode ser bem significativa.

4. Regar as plantas da forma errada

Por fim, usar sistemas de irrigação do jardim de forma descalibrada também é um dos gastos ocultos que aumentam a conta de água.

Será que a quantidade de água usada no sistema está adequada ao tamanho do seu jardim e à necessidade de rega das plantas?

Que tal aderir a outro tipo de rega, mais inteligente, como a hidrocultura? Esses e outros questionamentos podem ajudar nesse caso. Pense nisso!