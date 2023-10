descubra quais são os assuntos que podem ser cobrados

Todos nós sabemos que as provas da próxima edição do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, estão se aproximando. Assim, não é de se surpreender que estudantes de todo o Brasil queiram saber quais serão os tópicos cobrados no exame.

Uma das disciplinas cobradas pela prova é Biologia, que estará presente no segundo dia de aplicação do ENEM em 2023. É claro que as questões podem abordar diversos tópicos, mas existem temas dessa matéria que são cobrados com muita frequência e que, dessa maneira, você não pode deixar de revisar.

Assim, para te ajudar a turbinar a sua revisão nessa reta final, o artigo de hoje trouxe um resumo com os assuntos de Biologia que podem ser cobrados no ENEM 2023. Confira!

Biologia no ENEM 2023: disciplina será cobrado no segundo dia de provas

Uma das quatro provas do ENEM é aquela de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, formada por 45 questões e aplicada no segundo dia do exame. As suas questões são divididas entre as seguintes disciplinas:

Física;

Biologia;

Química.

É muito provável que os candidatos encontrem 15 questões de Biologia na prova do ENEM. Para que você consiga se preparar, conheça os tópicos que poderão ser abordados pelas questões dessa disciplina no ENEM 2023.

Ecologia

A ecologia, ramo da biologia responsável pelas interações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem, lidera o ranking de assuntos mais cobrados dentro da prova dessa matéria.

É importante que os candidatos revisem os fundamentos da ecologia, a organização dos seres vivos, os ecossistemas existentes na Terra e os nichos ecológicos.

Fisiologia humana

A fisiologia humana é um tema muito cobrado pelas questões de biologia do ENEM, especialmente em perguntas que associam o assunto com eventos do quotidiano.

É fundamental que você revise o funcionamento dos sistemas do corpo humano, principalmente o digestório, circulatório e endócrino.

Genética

A genética também é um assunto muito cobrado pelo ENEM e, dessa maneira, ela pode aparecer nas questões de 2023.

Esse tópico é muito amplo, mas procure estudar com mais ênfase a composição do DNA e do RNA, as leis de Mendel, as mutações genéticas e os cariótipos.

Teorias evolucionistas

As teorias evolucionistas são também muito abordadas pelas questões de biologia do ENEM. Procure revisar as teorias desenvolvidas por Charles Darwin, conhecido como o “pai da evolução”, e Jean-Baptiste Lamarck, bem como as críticas feitas à elas.

Não se esqueça de relembrar também os fundamentos do neodarwinismo, também conhecido como teoria sintética da evolução. Essa teoria foi criada no século XX com o objetivo de atualizar o pensamento de Darwin.

Citologia

As questões do ENEM abordam a citologia com frequência. É muito importante que você revise, por exemplo, os principais elementos da organização celular. As células possuem estruturas com funções particulares e diferentes formas de atuação nos processos celulares. Um exemplo é a membrana plasmática, responsável pela permeabilidade das células.

Não se esqueça de estudar também as principais diferenças entre as células eucariontes e as células procariontes.

Parasitologia

A parasitologia faz parte da lista de temas mais abordados pela prova do ENEM.

Normalmente, as questões sobre esse assunto querem que o estudante saiba as principais etapas do ciclo de vida de um determinado parasita e também a doença que é por ele causada. Entre as principais doenças cobradas na prova de biologia, podemos citar: elefantíase, ascaridíase, ascaridíase, malária, dengue e esquistossomose.

Outros assuntos

Por fim, existem outros tópicos que também revisados pelos candidatos inscritos na prova do ENEM 2023. São eles: classificação dos seres vivos, embriologia e histologia.

Além disso, o ENEM 2023 pode abordar questões sobre o reino vegetal, como o funcionamento das trocas gasosas em plantas, a nutrição e secreção vegetal, os movimentos vegetais e o fotoperiodismo.