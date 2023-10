Descubra se você tem direito à indenização de R$15 mil

A indenização do programa Auxílio Brasil é um tópico que tem despertado grande interesse recentemente. Isso ocorre devido a uma decisão judicial que determinou que a Caixa Econômica Federal e o governo devem pagar uma indenização de R$15.000 para cada um dos beneficiários do programa que foram afetados por um vazamento de dados.

Este artigo vai explicar como você pode verificar se tem direito a essa indenização.

Entendendo o que aconteceu

A decisão judicial veio como resultado do vazamento de dados pessoais de aproximadamente 4 milhões de beneficiários do programa Auxílio Brasil. Estas informações incluem nome completo, endereço, número do CPF, número do NIS (Número de Identificação Social), entre outros. A situação levou a um grande pânico entre os cidadãos afetados, que agora buscam seus direitos e querem receber a indenização.

Quem é responsável pelo pagamento da indenização?

A instituição responsável pelo pagamento da indenização é a Caixa Econômica Federal. Contudo, a Caixa já declarou que pretende recorrer da decisão. A ação foi movida pelo Instituto Sigilo, uma organização não governamental que busca proteger os direitos dos titulares de dados.

Como verificar se você tem direito à indenização

A consulta para saber se você tem direito à indenização é gratuita e pode ser realizada diretamente no site do Instituto Sigilo. A seguir, explicaremos o passo a passo para realizar essa consulta:



Acesse o site do Instituto Sigilo Preencha os campos solicitados com seu nome completo, CPF, e-mail e número de telefone; Confirme e aguarde um retorno do site.

Quais dados foram vazados?

Os dados que foram vazados incluem:

Nome completo;

Registro do CPF;

Quantas parcelas havia recebido;

Número de Identificação Social (NIS);

Número do Cartão do Benefício;

Endereço.

O que fazer se seus dados foram vazados?

Se o site informar que seus dados foram vazados, isso não significa necessariamente que você receberá a indenização. O pagamento das indenizações ainda não é certo, pois o processo judicial relativo a ele ainda não foi concluído.

Quem são os responsáveis pelo vazamento?

As partes consideradas responsáveis pelo vazamento são a Caixa Econômica Federal e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Ambas as instituições afirmaram que irão recorrer da decisão da Justiça.

O que a Caixa diz sobre o vazamento?

A Caixa Econômica Federal, em nota, afirmou que “não identificou, em análise preliminar, vazamento de dados sob sua guarda e reforça que possui infraestrutura adequada à manutenção da integridade de sua base de dados e da segurança dos sistemas do Cadastro Único, garantindo o cumprimento dos preceitos previstos na LGPD”.

Quais são as chances de receber a indenização?

De acordo com o Instituto Sigilo, há uma boa chance de sucesso na obtenção da indenização. A instituição atuará fortemente para garantir que os prejudicados sejam indenizados integralmente pelos danos causados.

Quais são os próximos passos?

Após a decisão em primeira instância, as partes ainda podem recorrer ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). Além disso, ainda existem outras duas instâncias para possíveis recursos no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O que fazer se você quiser entrar com uma ação individual?

Caso você queira entrar com uma ação individual, é recomendado aguardar o trânsito em julgado da ação movida pelo Instituto Sigilo. Nesse momento, seu advogado poderá entrar com um cumprimento de sentença para receber os valores determinados pela Justiça.

Ademais, esperamos que este artigo tenha sido útil para você entender mais sobre o caso do Auxílio Brasil e a possibilidade de receber uma indenização de R$15.000. Fique atento às atualizações sobre o processo e garanta seus direitos caso seja elegível.