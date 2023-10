Descubra tudo sobre o concurso TRF 2

O concurso TRF 2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região- destacou esclarecimentos sobre o novo edital. Entre os detalhes citados estão sobre os cargos e datas do certame.

O órgão tem atuação no Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Cargos do concurso TRF 2

O concurso TRF2 oferecerá diversas oportunidades para diferentes cargos e especialidades. Aqui estão as áreas/especialidades e os requisitos associados:

Técnico Judiciário:

Sem Especialidade (Nível Superior em qualquer área)

Informática (Nível Superior em qualquer área + cursos de programação de sistemas com um mínimo de 180 horas/aula ou Curso Técnico em Informática)

Agente da Polícia Judicial (Nível Superior em qualquer área + CNH)

Telecomunicações e Eletricidade (Nível Superior em qualquer área)

Enfermagem (Nível Superior em qualquer área + registro no Conselho Regional da Classe + dois anos de experiência como técnico de enfermagem)

Contabilidade (Nível Superior em qualquer área + registro no Conselho Regional da Classe)

Demais requisitos do concurso TRF 2

Veja mais aqui:

Analista Judiciário:



Você também pode gostar:

Sem Especialidade/Área Administrativa (Nível Superior em qualquer área)

Sem Especialidade/Área Judiciária (Nível Superior em Direito)

Odontologia (Nível Superior na área + registro no Conselho Regional correspondente + dois anos de experiência)

Serviço Social (Nível Superior na área + registro no Conselho Regional correspondente)

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrônica (Nível Superior na área + registro no Conselho Regional correspondente)

Contadoria (Nível Superior na área + registro no Conselho Regional correspondente)

Informática – Infraestrutura, Informática – Desenvolvimento (Nível Superior em qualquer área + certificado de especialização em Tecnologia da Informação ou curso superior de Informática)

Estatística (Nível Superior na área + registro no Conselho Regional correspondente)

Arquivologia (Nível Superior na área + registro na Delegacia Regional do Trabalho)

Medicina do Trabalho, Medicina Clínica, Medicina Psiquiatria (Nível Superior em Medicina + residência ou título de especialista na área + registro no Conselho Regional + dois anos de experiência)

Enfermagem, Enfermagem do Trabalho (Nível Superior na área + pós-graduação em Enfermagem do Trabalho + registro no Conselho Regional + dois anos de experiência)

Psicologia (Nível Superior na área + registro no Conselho Regional + dois anos de experiência)

Arquitetura (Nível Superior na área + registro no Conselho Regional)

As vagas do concurso TRF 2 serão para os quadros de pessoal do TRF2 e das seções judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e do Espírito Santo (SJES).

As remunerações para 2023 são de R$8.046,84 para técnicos judiciários e R$13.202,62 para analistas judiciários, incluindo vencimento básico e Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ). A partir de fevereiro de 2024, os valores serão ajustados para R$8.046,84 para técnicos e R$13.994,78 para analistas.

O concurso também deve contemplar reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros e indígenas, promovendo a diversidade e inclusão.

Provas concurso TRF 2

O projeto básico do concurso do TRF2 também apresenta detalhes sobre as etapas de seleção. Os candidatos passarão por provas objetivas e discursivas.

As provas objetivas serão compostas por questões de Conhecimentos Gerais e Específicos. Para técnicos e analistas judiciários, as provas discursivas consistirão em uma redação.

A exceção é para os cargos de analista sem especialidade/área judiciária, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Informática e Arquitetura, nos quais a prova discursiva abordará estudos de casos, com três questões.

Conforme o projeto básico, as provas objetivas e discursivas do concurso TRF 2 serão realizadas em dois dias, de modo a evitar que as provas para os cargos de Analista Judiciário/Área Judiciária, Analista Judiciário/Área Administrativa e Técnico Judiciário/Sem Especialidade ocorram simultaneamente.

A prova do concurso TRF 2 para o cargo de Analista Judiciário/Área Judiciária será dividida em dois turnos (manhã e tarde). Pela manhã, será aplicada a prova objetiva, e à tarde, o estudo de casos.

A aplicação das provas acontecerá, no mínimo, nas cidades de Campos dos Goytacazes, Niterói, Rio de Janeiro e Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, para os candidatos que optarem por concorrer às vagas neste estado.

Também será realizada em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória, localizadas no Espírito Santo, para os candidatos que desejam concorrer às vagas nesse estado. Além disso, os candidatos ao cargo de Agente de Polícia Judicial terão que passar por uma prova de capacidade física, que inclui exercícios como o teste de corrida de 12 minutos, teste de flexão de braço na barra fixa (sexo masculino) e teste estático de barra (sexo feminino).

Para o cargo de técnico na especialidade de Telecomunicações e Eletricidade, haverá uma prova prática como parte do processo seletivo.

Escolha das bancas

O concurso para o TRF2 segue em andamento, com o próximo passo sendo o pregão eletrônico marcado para o dia 16 de novembro, às 11h30. As bancas interessadas em organizar o concurso já podem enviar suas propostas.

A instituição que apresentar a melhor proposta e atender a todos os requisitos exigidos será contratada. Ela será responsável por receber as inscrições dos candidatos, coordenar e realizar todas as etapas do concurso, incluindo a aplicação das provas objetivas.

Este concurso tem como objetivo formar um cadastro de reserva para os cargos de técnico e analista judiciário, ambos de nível superior. Os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade e o orçamento disponível durante o prazo de validade da seleção.