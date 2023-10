Desenrola Brasil abre renegociações para CONTA DE LUZ com até 75% de desconto para ESTES cidadãos

Os moradores do estado do Tocantins receberão um importante auxílio financeiro no que diz respeito às suas contas de energia elétrica. O programa Desenrola Brasil foi lançado com o objetivo claro de aliviar o endividamento da população, permitindo que débitos acumulados sejam quitados com descontos significativos, chegando a até 75%.

Esta vantagem tornou-se possível graças à participação ativa da Energisa, a distribuidora de energia do estado, que aderiu à iniciativa do governo federal. Desde o mês de julho deste ano, o programa está em pleno vigor, trazendo alívio financeiro para muitas famílias.

O Desenrola Brasil tem se mostrado como uma iniciativa fundamental para reduzir o peso das dívidas das pessoas, garantindo assim um respiro econômico em tempos difíceis.

A adesão da Energisa a essa iniciativa é uma notícia especialmente positiva, pois significa que os beneficiários terão a oportunidade de saldar suas dívidas de energia com descontos substanciais.

Vale pontuar ainda que o número de inadimplentes com dívidas relacionadas aos serviços públicos são alarmantes.

Enfim, para saber como ter acesso a esses benefícios e aproveitar as reduções nas contas de luz pelo Desenrola Brasil, preparamos esse texto! Portanto, não perca tempo e nos acompanhe nesse artigo que preparamos para esclarecer várias dúvidas.

Informações iniciais importantes

É importante ressaltar que o benefício referente à redução na conta de energia elétrica destina-se a indivíduos com renda de até dois salários mínimos ou àqueles que estão devidamente cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico).



Com a participação da empresa no programa Desenrola Brasil, os consumidores agora podem desfrutar de um novo benefício: a opção de parcelamento em até 60 vezes, com taxas de juros que não excedem 1,99% ao mês.

Isso proporciona uma flexibilidade significativa no pagamento das faturas de energia elétrica. Entretanto, é crucial que os beneficiários estejam atentos aos números e aos procedimentos necessários para garantir esses direitos, garantindo que possam aproveitar ao máximo essas vantagens.

Descubra como participar do programa Desenrola Brasil e economizar na sua conta de luz!

Primeiramente, para renegociar as suas dívidas no Desenrola Brasil é fundamental realizar o cadastro no portal do governo e obter as certificações Ouro ou Prata.

Dessa forma, para obter detalhes sobre o processo de criação de sua conta, acesse o site oficial do governo digital.

Cadastre-se no portal do governo: O primeiro passo é se cadastrar no portal do governo, onde você poderá iniciar o processo de adesão ao programa. Certifique-se de ter as certificações Ouro ou Prata; Informações detalhadas: Para obter informações detalhadas sobre o procedimento de criação da sua conta e demais orientações, visite o site do governo digital, onde encontrará um guia passo a passo.

Critérios de elegibilidade para clientes do Desenrola Brasil:

Para se qualificar para o Desenrola Brasil, você deve atender aos seguintes critérios:

Ser uma pessoa física com renda de até 2 salários-mínimos (com base na média entre janeiro e maio de 2023) ou estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Ter dívidas que foram negativadas até 31/12/2022 e que permaneçam ativas em 28/06/2023;

A data de vencimento das dívidas deve ser a partir de 01 de janeiro de 2019;

O valor da negativação deve ser igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por registro.

Quando se trata das alternativas de pagamento disponíveis, o programa proporciona uma variedade de escolhas que se adaptam às necessidades individuais.

Isso garante que os usuários tenham a liberdade de escolher o método de pagamento que melhor atenda às suas preferências e conveniência. Confira:

As parcelas podem ser pagas por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou PIX, o que torna o processo conveniente e acessível;

Se preferir, você também tem a opção de pagar à vista, e nesse caso, o pagamento será realizado através da plataforma designada.

Lembre-se de que o Desenrola Brasil é uma iniciativa valiosa para ajudar os cidadãos a quitarem suas dívidas e aliviarem o peso das contas de energia elétrica.

Por fim, certifique-se de atender aos critérios de elegibilidade e siga o processo de adesão para começar a economizar em sua conta de luz.