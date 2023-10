DESENROLA Brasil define prazo final para renegociações

As renegociações pelo Desenrola Brasil têm sido uma oportunidade para muitos brasileiros que estão em situação de inadimplência. Lançado em julho deste ano, o programa tem como objetivo principal reduzir o número de devedores no país, oferecendo acordos vantajosos para os consumidores.

Desde então, milhões de pessoas já foram beneficiadas pelas medidas adotadas.

Diminuindo a inadimplência no país

Uma das ações mais impactantes do Desenrola Brasil foi a determinação de que os bancos parceiros não incluam o CPF do devedor nos órgãos de proteção ao crédito caso a dívida seja de até R$ 100. Essa medida beneficiou cerca de 6 milhões de pessoas, que tiveram a oportunidade de limpar seus nomes e voltar a ter acesso ao crédito no mercado.

Em contrapartida, os bancos receberam uma recompensa: a diminuição da carga tributária. Assim, embora as dívidas não deixem de existir, elas não têm mais o poder de prejudicar o crédito do cidadão. Dessa forma, ele recupera sua capacidade de movimentar a economia por meio de cartões de crédito, aluguel de imóveis, empréstimos e outras transações financeiras.

Prazo para renegociações

De acordo com o governo federal, as renegociações pelo Desenrola Brasil terão vigência até o final de 2023. Isso significa que os acordos com descontos que podem chegar a 90% do valor da dívida original poderão ser firmados até o dia 31 de dezembro de 2023. É importante ressaltar que o prazo pode variar de acordo com a faixa de renda do consumidor.

Faixa 1: negociação exclusiva para bancos

Consumidores com renda acima de dois salários mínimos e que pertencem à faixa 2 podem negociar suas dívidas exclusivamente nos bancos desde julho deste ano. Até setembro, mais de 2,22 milhões de contratos de dívidas foram negociados, segundo a Febraban. Essa é uma oportunidade para aqueles que possuem dívidas em instituições financeiras buscarem melhores condições de pagamento.



Você também pode gostar:

Faixa 1: negociação no Desenrola Brasil

Para aqueles com renda abaixo de dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único, o acesso aos acordos começou no dia 9 de outubro. Esses consumidores pertencem à faixa 1 e têm a possibilidade de parcelar suas dívidas de até R$ 5 mil em até 60 meses, com taxas de juros de no máximo 1,99% ao mês.

Como fazer as renegociações pelo Desenrola Brasil?

A forma de consulta dos valores pendentes, dos descontos concedidos e a da forma de pagamento varia de acordo com a faixa de renda do consumidor. É importante estar ciente de que as renegociações pelo Desenrola Brasil são feitas em plataformas diferentes, dependendo da faixa em que o consumidor se enquadra.

Faixa 1: consulta e acordos no site do Desenrola Brasil

Os consumidores pertencentes à faixa 1 devem acessar o site oficial do Desenrola Brasil para realizar a consulta de suas dívidas e firmar acordos. A plataforma oferece um ambiente seguro e fácil de usar, permitindo que o consumidor tenha acesso a todas as informações necessárias para regularizar sua situação financeira.

Faixa 2: consulta e acordos nas plataformas do banco

Já os consumidores da faixa 2 devem realizar a consulta de suas dívidas e firmar acordos diretamente nas plataformas dos bancos parceiros do Desenrola Brasil. Cada instituição financeira possui seu próprio sistema, no qual o consumidor poderá verificar as condições disponíveis para seu caso específico.

A importância de aproveitar essa oportunidade

As renegociações pelo Desenrola Brasil representam uma grande oportunidade para os brasileiros que estão endividados. Ao aproveitar os descontos oferecidos e regularizar sua situação financeira, o consumidor tem a chance de recuperar seu crédito no mercado e restabelecer sua vida financeira de forma saudável.

É fundamental estar atento aos prazos estabelecidos pelo programa e buscar informações sobre as melhores opções de acordo para cada caso específico. Aproveite essa oportunidade única de realizar suas renegociações pelo Desenrola Brasil e dê o primeiro passo para conquistar a tão sonhada tranquilidade financeira.