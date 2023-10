Desenrola Brasil oferece até 75% de desconto para pagar contas de luz atrasadas

Sabe aquela conta de água, luz ou telefone que está atrasada? Ela pode ser negociada através do programa Desenrola. De acordo com informações do Ministério da Fazenda, tais débitos fazem parte do grupo de negociações que podem ser feitas dentro do sistema do programa, e os descontos chamam atenção.

No Tocantins, por exemplo, a conta de energia que está em situação de atraso pode ter um desconto de até 75%. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia neste estado aderiu ao programa. Segundo a empresa, o parcelamento das contas pode ser feito em até 60 vezes, com juros de até 1,99% ao mês.

“Esse é o objetivo do Desenrola, uma vez que foi negativada uma quantidade enorme de pessoas por conta de pandemia, falta de apoio governamental e de uma série de problemas que atrapalharam a vida de muitas famílias brasileiras. Esse programa visa resolver essa questão”, disse o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Quem tem direito ao desconto no Desenrola

Neste momento, o Desenrola está atendendo dos grupos. São eles:

Faixa 1: pessoas que possuem renda per capita de até dois salários mínimos, e que possuem dívidas de até R$ 20 mil, contraídas até o dia 31 de dezembro do ano passado;

Faixa 2: pessoas que possuem renda per capita de até R$ 20 mil, e que tenham contraído dívidas exclusivamente com bancos até o dia 31 de dezembro do ano passado.

Assim, é possível afirmar que as pessoas que podem negociar dívidas de contas de luz através do sistema do Desenrola são aquelas que estão na Faixa 1 do programa. Estamos falando de cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Usuários de programas sociais como Bolsa Família e Auxílio-gás nacional, por exemplo, podem ser atendidos.

“Nesse momento, as dívidas com valor atualizado até R$ 5 mil poderão ser renegociadas à vista ou parceladas em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Esse valor também terá a prioridade da garantia do governo, por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO), que soma R$ 8 bilhões. Esse grupo de beneficiados poderá renegociar suas dívidas até o valor total de R$ 5 mil”, diz o governo federal.

“Nessa fase do programa, as dívidas que antes dos descontos tinham valor entre R$ 5 mil e R$ 20 mil poderão ser pagas à vista, na Plataforma, com o desconto oferecido pelo credor. Esse grupo de beneficiados poderá fazer a renegociação à vista de todas as dívidas que estiverem elegíveis na Plataforma”, segue o Palácio do Planalto.



Você também pode gostar:

Atraso na conta de luz

Uma análise feita pelo jornal Folha de São Paulo, com base em dados do Serasa indicam que os atrasos nas contas de água, luz e gás lideram a lista de inadimplência em nada menos do que seis estados brasileiros. Nestas unidades da federação, este tipo de pendência supera até mesmo os atrasos no cartão de crédito.

Os estados que registram este número maior de dívidas de água, luz e gás são:

Amapá;

Acre;

Rondônia;

Ceará;

São Paulo;

Mato Grosso.

O Serasa indica que o Desenrola já vem impactando este cenário. Há um notório aumento no número de negociação de dívidas a partir do programa. De todo modo, as contas básicas de água, luz e gás seguem representando um patamar elevado de endividamento, e tomam nada menos do que 25% das pendências financeiras do país.

“Com essas renegociações de dívidas temos a possibilidade de um final de ano um pouquinho mais folgado para os brasileiros, já com esse passivo resolvido”, afirmou o ministro da fazenda, Fernando Haddad durante a coletiva para explicar a nova fase do programa.

“Nosso objetivo com essa divulgação (do programa Desenrola) é fazer com que essas pessoas saibam como proceder para poder voltar ao mercado de consumo, ao mercado de crédito”, reiterou Haddad.