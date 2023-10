Deshaun Watson aborda rumores de lesões e afirma compromisso em jogar

Aé o Cleveland Browns navegar em sua temporada, questões em torno de seu quarterback estrela, Deshaun Watson, ocuparam o centro do palco. WatsonA recente lesão de Watson e a subsequente ausência da escalação causaram especulações, levando Watson a esclarecer as coisas em uma recente coletiva de imprensa.

Watsonque estava no banco devido a uma lesão no ombro direito durante a Semana 4, voltou brevemente à ação contra o Colts. Falando sobre sua decisão de jogar, Watson disse aos repórteres: “Achei que estava pronto para retornar depois de perder dois jogos completos”. No entanto, um acerto inicial durante o jogo indicou o contrário. Ele continuou: “Eu simplesmente não tinha forças para ir lá e jogar um jogo completo”.

O compromisso do Watson foi questionado

A especulação sobre Watsona vontade de estar em campo e seu compromisso com o Marrons cobrou seu preço, levando-o a abordar o assunto diretamente. WatsonA resposta de foi um reflexo sincero de sua paixão e comprometimento. “Por que eu não iria querer jogar? Eu trabalhei duro por dois anos para voltar a jogar, então por que eu não iria querer jogar? Isso é o que venho fazendo desde os seis anos de idade, então por que eu não iria querer jogar? Vejo as mesmas coisas, vejo todas as narrativas, isso e aquilo”, expressou ele, claramente frustrado com os rumores que circulam.

Watson não hesitou ao abordar fontes de desinformação. “Qualquer coisa que seja dita sobre mim que não venha de mim é besteira”, declarou ele. Quanto ao Marrons‘moral com esta situação, Watson estava otimista, mencionando que “não há vibrações negativas” no acampamento. Concluiu com foco no presente e no futuro: “Agora estou trabalhando para aliviar a dor e tentar voltar a campo o mais rápido possível”.