Deshaun Watson retorna aos treinos após lesão no ombro, mas não há informações sobre se jogará neste domingo

Cleveland Browns quarterback Deshaun Watson deu um passo significativo em direção ao seu retorno na sexta-feira, ao participar de seu primeiro treino completo desde 22 de setembro. Watson ficou afastado dos gramados nos últimos dois jogos devido a uma distensão no manguito rotador no ombro direito.

Treinador dos Browns Kevin Stefanski permaneceu calado sobre o potencial início de Watson no jogo de domingo contra o Colts de Indianápolis. No entanto, Stefanski mencionou que Watson, que atualmente está listado como questionável, parecia normal durante o treino de sexta-feira, onde tirou fotos do time principal.

“Quero ver como ele responderá nas próximas 48 horas com base na carga de trabalho total que acabou de receber”, afirmou Stefanski. “Mas ele parecia bem hoje.”

Watson o próprio tem sido cauteloso ao estabelecer um cronograma específico para seu retorno. No entanto, depois de treinar de forma limitada na quinta-feira, ele tirou a maioria das fotos durante a parte do treino de sexta-feira acessível à mídia.

“Só preciso continuar a fazer isso no dia a dia”, comentou Watson na quarta-feira. “Não vou colocar a equipa em perigo se não puder fazer certas coisas que nos vão prejudicar em determinadas situações. É por isso que não tenho conseguido entrar em campo.”

Stefanski vai esperar para nomear um titular

A lesão no ombro de Watson ocorreu durante a vitória dos Browns sobre o Titãs do Tennessee em 24 de setembro. Posteriormente, ele perdeu a derrota do time na semana 4 para o Corvos de Baltimore.

Mesmo depois da semana de folga na semana 5, Watson não conseguiu participar plenamente dos treinos que antecederam a vitória dos Browns por 19-17 sobre o São Francisco 49ers último domingo. Na ausência de Watson, PJ Walker começou como zagueiro e liderou o time em uma campanha que resultou em um field goal vencedor.

Stefanski confirmou que se Watson for descartado, Walker será titular no domingo contra os Colts.

A partir de agora, Watson ocupa o 21º lugar na NFL em Quarterback Rating (QBR) com uma pontuação de 46,7. Ele completou 63,7% de seus passes para um total de 678 jardas, com quatro touchdowns.

e duas interceptações.